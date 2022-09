"Praca z muzyką". Jak rozmawiać, by być zrozumianym?

Rusza projekt edukacyjny "Praca z muzyką", który nauczy twórców filmu, serialu i reklamy, jak sprawnie komunikować się z kompozytorem pracując przy swoich produkcjach. O tym, jak to robić w praktyce opowiedzą czołowi twórcy ze świata kultury, sztuki i mediów podczas cyklu bezpłatnych warsztatów edukacyjnych

Już 27 września startuje wyjątkowy cykl edukacyjny dedykowany wszystkim, dla których bezpośrednia współpraca z kompozytorem i zrozumienie, co tak naprawdę kompozytor "miał na myśli" jest wyzwaniem. Podczas paneli dyskusyjnych, grono wybitnych ekspertów branży filmowej, wśród nich m.in. Łukasz Targosz Agnieszka Odorowic z, Artur Kowalewski Magdalena Nieć czy Wojciech Stuchlik , wyjaśni, gdzie tak naprawdę rodzi się pomysł na muzykę i jak go urzeczywistnić. Eksperci wspólnie poruszą też kwestie roli muzyki w filmie, serialu czy reklamie oraz podpowiedzą, jak stworzyć idealny brief, który będzie zrozumiały dla wszystkich członków produkcji. Celem projektu jest pokazanie, że współpraca na linii kompozytor - producent - reżyser nie musi być trudna, a kluczem do niej jest odpowiednia komunikacja.Twórcą projektu jest Marika Koasidis, właścicielka agencji kompozytorów muzyki filmowej Uszy.Te Muzyka Szyta Na Miarę, odpowiedzialna także za produkcję spektakularnego, międzynarodowego koncertu dla Marvel Future Revolution: World Orchestra, który został zarejestrowany m.in. w Polsce. Jej pasję do tworzenia wyjątkowych przeżyć za pomocą dźwięku i chęć edukacji kulturalnej w tym obszarze doceniło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przyznając jej stypendium twórcze na realizację tego wyjątkowego projektu edukacyjnego o współpracy twórców z kompozytorem.- komentuje Koasidis.W ramach cyklu powstanie seria 7. wyjątkowych paneli dyskusyjnych online, które uczą, inspirują i skłaniają do działania. Inicjatywa ma pomóc wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję, lepiej zrozumieć kompozytora i jego wizję. Panele publikowane będą cyklicznie, co dwa tygodnie na stronie internetowej www.uszy-te.pl/panele oraz w kanałach społecznościowych Facebook i YouTube. Po każdym odcinku, zaproszeni paneliści odpowiedzą na dodatkowe pytania widzów podczas specjalnych sesji Q&A w formie transmisji na żywo na stronie wydarzenia.Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: www.uszy-te.pl/panele.