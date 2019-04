"Preacher" dobiega końca

Mamy złą wiadomość dla fanów serialu Seth Rogen , jeden z jego producentów, ujawnił na Twitterze, że nadchodzący czwarty sezon będzie zarazem ostatnim.Tweet znajdziecie poniżej:Szczegóły okoliczności podjęcia decyzji o kasacji serialu nie są znane. Informacja została jednak upubliczniona zaledwie kilka dni po tym, jak Rogen i jego produkcyjny partner Evan Goldberg zakończyli współpracę z Sony i przenieśli się do Lionsgate.realizowany był przez Sony TV na zlecenie stacji AMC.Bohaterem serialu jest pastor z zachodniego Teksasu imieniem Jesse Custer. Jego ciało zamieszkuje tajemniczy byt, za sprawą którego Jesse ma niezwykłe moce. Wraz ze swoją twardą byłą dziewczyną Tulip i irlandzkim wędrowcem Cassidym Jesse spotka na swojej drodze istoty zamieszkujące niebo, piekło i wszystkie inne plany rzeczywistości.Serial jest ekranizacją komiksu "Kaznodzieja", o którego realizacji Hollywood marzyło od ponad dwóch dekad. W latach 90. The Weinstein Co. chciało wyprodukować film kinowy z Jamesem Marsdenem w roli głównej. W 2006 roku HBO ogłosiło plan realizacji serialu, ale potem się z tego wycofało, na którym pracował Mark Steven Johnson , uznając projekt za zbyt mroczny i kontrowersyjny. Kolejną próbę parę lat później podjęło studio Sony, które wróciło do pomysłu widowiska kinowego. Jego reżyserem miał być Sam Mendes . Ostatecznie prawa do serialowej ekranizacji przejęła w 2014 roku stacja AMC. Pierwszy sezon zadebiutował w 2016 roku.Premiera czwartego sezonu zaplanowana jest na sierpień.