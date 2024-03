"Puchatek: Krew i miód 3" powstanie. Jeszcze większy budżet

"Puchatek: Krew i miód 2" z zaskakującymi recenzjami

Pierwszybył produkcją zrealizowaną praktycznie za grosze. Film jednak okazał się niespodziewanie przebojem. Widzowie byli ciekawi, jak ich ukochany Kubuś Puchatek został zmieniony w diabolicznego mordercę.Obraz nie zebrał zbyt wiele pochlebnych opinii. To jednak nie przeszkodziło twórcom w zebraniu 10-lrotnie większego budżetu na potrzeby realizacji filmuWiększa kasa tym razem przekuta została w lepszą jakość. O ile pierwsza część na Rotten Tomatoes miała zaledwie 3% pozytywnych recenzji, o tyle dwójka ma już 50%. Ocena widzów jest jeszcze lepsza.Nic więc dziwnego, że Rhys Frake-Waterfield Scott Chambers właśnie oficjalnie potwierdzili, że trzecia część powstanie.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, żeInformacje o trzecimpojawia się zaledwie tydzień po tym, jak producenci serii zapowiedzieli. Będzie to opowieść o potwornej ekipie, w której skład wejdą: Kubuś Puchatek , Bambi, Piotruś Pan Szalony Kapelusznik oraz Śpiąca Królewna Pamiętajmy też, że zanim pojawi się, do kin trafią: