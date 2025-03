"Rezydencja": Recenzja. Cozy mystery na Netfliksie

recenzja serialu "Rezydencja" | Netflix

Zwiastun serialu "Rezydencja" | Netflix

Za " Rezydencję " odpowiada królowa seriali Shonda Rhimes , scenarzystka m.in. " Kim jest Anna? ". A w głównej roli wystąpiła Uzo Aduba Fragment recenzjiznajdziecie poniżej. Całą jest dostępna na jego karcieautor: Marcin PietrzykBiały Dom znów jest miejscem zbrodni. Nie sądzę, by kogokolwiek to zaskoczyło. Setki filmów i seriali już dawno przyzwyczaiły widzów, że siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Tym razem będzie jednak trochę inaczej. " Rezydencja " nie jest bowiem mrocznym thrillerem politycznym ani tym bardziej psychologicznym dreszczowcem. Tematem najnowszej produkcji królowej seriali Shondy Rhimes może i jest morderstwo, ale klimat tej opowieści jest zdecydowanie lżejszy. Rezydencja " to bowiem najnowszy przykład bardzo popularnego podgatunku nazywanego przez Amerykanów. To ten rodzaj kryminału, który nie epatuje przemocą ani innymi mrocznymi elementami typowymi w historiach zbrodni. Zamiast tego skupia się na grupie podejrzanych, demaskując ich kolejne tajemnice i czyniąc to z dużą dozą humoru.Jedynym odstępstwem od typowegow serialu " Rezydencja " jest postać Corderlii Cupp fantastycznie zagranej przez Uzo Adubę . W klasycznej wersji tego podgatunku detektyw, choć na swój sposób genialny, jest zazwyczaj amatorem, osobą przypadkową, która ma "pecha", wplątując się co chwilę w kryminalne afery. Cupp od początku jest w serialu przedstawiana jako "najlepsza detektyw świata", specjalistka od spraw niemożliwych. Jednak przez większość czasu inni bohaterowie i podejrzani mają problem z akceptacją jej reputacji. Cupp ze swoją obsesją na punkcie obserwacji ptaków i skłonnością do zadawania pytań, które z pozoru wydają się nie na temat, może sprawiać wrażenie osoby zagubionej. Miejscami wydaje się wręcz bezradna wsadzona w bagno polityczno-społecznej nowomowy dominującej w Białym Domu.Jednak Cupp, choć jest to mistrzowska postać i liczę na więcej przygód z jej udziałem, nie jest jedynym filarem, na którym opiera się " Rezydencja ". Serial platformy Netflix to bowiem klasyczny. A zatem posiada całą masę podejrzanych. Każdy z potencjalnych morderców to barwna, ekscentryczna postać, pełna wad i zalet. Razem tworzą cudowny chaos odmiennych temperamentów i dziwactw. Zanim ujawniony zostanie sprawca zbrodni, poznamy wiele mniej lub bardziej strzeżonych sekretów.