Simon Pegg: "Star Trek" Quentina Tarantino miał być "odjechany"

Pamiętacie, że Quentin Tarantino napisał swego czasu scenariusz filmu z serii "Star Trek"? Projekt trafił niestety do kosza i raczej nie doczeka się realizacji. Zapytany ostatnio o ten film Simon Pegg zdradził, że ominęło nas coś szalonego i absolutnie w stylu Tarantino.
Czy "Star Trek" Quentina Tarantino spodobałby się fanom?
To było coś, co nazywamy w branży odjechanym. Było tam wszystko, czego spodziewalibyście się po scenariuszu "Star Treka" od Quentina Tarantino Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
, powiedział Simon Pegg
o napisanym przez twórcę "Pulp Fiction
" scenariuszu filmu ze słynnej serii science-fiction. Myślę, że byłoby niesamowitą ciekawostką zobaczyć "Star Treka" jego oczami. Nie wiem, jak zareagowaliby na to fani, ale na pewno byłoby to ciekawe
, dodał aktor.
Przez chwilę wydawało się, że projekt ma szansę na realizację. Do pracy nad scenariuszem zwołano nawet pełnoprawny "writers' room", któremu przewodził Mark L. Smith
. Według pogłosek akcja filmu miała rozgrywać się w gangsterskim półświatku lat 30., do czego inspiracją był odcinek "A Piece of the Action" z oryginalnego serialu "Star Trek
". A czy jest szansa na kolejną część "Star Treka" z Peggiem? Aktor ma nadzieję, że tak
, zwłaszcza odkąd – po fuzji wytwórni Paramount i Skydance – prezesem Paramount Skydance Corporation jest David Ellison. David zawsze wspierał tzw. "Kelvin Timeline" (czyli odnogę zapoczątkowaną przez "Star Trek" J.J. Abramsa z 2009 roku)
, powiedział Pegg
.
Ostatnią kinową częścią serii "Star Trek" pozostaje film "Star Trek: W nieznane" z 2016 roku.
"Star Trek: W nieznane" – zwiastun
O czym opowiadał "Star Trek: W nieznane"?
Kolejna odsłona kultowej serii, która wrosła w popkulturę, co więcej - współtworzyła ją. Twórcy ponownie zabiorą nas w emocjonującą międzygalaktyczną podróż. Wspólnie z bohaterami filmu znów będziemy "śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek". Za reżyserię filmu odpowiada Justin Lin
, twórca czterech części "Szybkich i wściekłych
".