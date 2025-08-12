Newsy Seriale Reboot "Buffy": kogo zobaczymy w New Sunnydale Academy?
Serialowy reboot kultowej "Buffy" nabiera coraz poważniejszych kształtów. Po ogłoszeniu przez dziennikarzy głównych gwiazd projektu, dziś portal Deadline przychodzi z kolejnymi obsadowymi dodatkami. Kto jeszcze dołączył do oczekiwanego serialu?

Kto dołączył do obsady rebootu "Buffy: Postrach wampirów"?



Jak ekskluzywnie informują dziennikarze Deadline, do obsady nowej "Buffy" dołączyły właśnie trzy kolejne aktorki z cennym doświadczeniem serialowym. Szeregi wyczekiwanego rebootu uzupełnią Merrin Dungey ("Wielkie kłamstewka"), Audrey Hsieh ("Mamy tylko dziś") oraz Audrey Grace Marshall ("Stewardesa"). Według portalu, Dungey wcieli się w postać pani LaDucy, doradczyni akademickiej w New Sunnydale Academy. Hsieh i Marshall zagrają z kolei przyjaciółki Keiko i Jessicę, uczennice liceum i członkinie religijnej grupy działającej na jego terenie. 

GettyImages-2177915257.jpg Getty Images © Amanda Edwards

GettyImages-1795192242.jpg Getty Images © Jesse Grant

GettyImages-2225678653.jpg Getty Images © Michael Buckner

Szczegóły fabuły rebootu "Buffy: Postrachu wampirów" trzymane są w tajemnicy. Według źródeł, na które powołuje się Variety, ma on opowiadać o nowej łowczyni krwiopijców, w którą wcieli się Ryan Kiera Armstrong ("Podpalaczka"). Poza nią i powracającą do roli Buffy Sarah Michelle Gellar w obsadzie znaleźli się też Faly Rakotohavana jako Hugo, Ava Jean jako Larkin, Sarah Bock jako Gracie, Daniel di Tomasso jako Abe i Jack Cutmore-Scott jako pan Burke.

Obowiązki showrunnerek będą pełnić siostry Nora i Lilla Zuckerman. Reżyserką pierwszego odcinka i jedną z producentek została znana z "Nomadland" Chloé Zhao, prywatnie wielka fanka serialu z lat 90. Projektem zajmują się 20th Television i Searchlight TV.

