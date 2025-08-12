Reboot "Buffy": kogo zobaczymy w New Sunnydale Academy?

Serialowy reboot kultowej "Buffy" nabiera coraz poważniejszych kształtów. Po ogłoszeniu przez dziennikarzy głównych gwiazd projektu, dziś portal Deadline przychodzi z kolejnymi obsadowymi dodatkami. Kto jeszcze dołączył do oczekiwanego serialu?
Jak ekskluzywnie informują dziennikarze Deadline, do obsady nowej "Buffy
" dołączyły właśnie trzy kolejne aktorki z cennym doświadczeniem serialowym. Szeregi wyczekiwanego rebootu uzupełnią Merrin Dungey
("Wielkie kłamstewka
"), Audrey Hsieh
("Mamy tylko dziś
") oraz Audrey Grace Marshall
("Stewardesa
"). Według portalu, Dungey
wcieli się w postać pani LaDucy, doradczyni akademickiej w New Sunnydale Academy. Hsieh
i Marshall
zagrają z kolei przyjaciółki Keiko i Jessicę, uczennice liceum i członkinie religijnej grupy działającej na jego terenie.
Szczegóły fabuły rebootu "Buffy: Postrachu wampirów
" trzymane są w tajemnicy. Według źródeł, na które powołuje się Variety, ma on opowiadać o nowej łowczyni krwiopijców, w którą wcieli się Ryan Kiera Armstrong
("Podpalaczka
"). Poza nią i powracającą do roli Buffy Sarah Michelle Gellar
w obsadzie znaleźli się też Faly Rakotohavana
jako Hugo, Ava Jean jako Larkin, Sarah Bock
jako Gracie, Daniel di Tomasso
jako Abe i Jack Cutmore-Scott
jako pan Burke.
Obowiązki showrunnerek będą pełnić siostry Nora
i Lilla Zuckerman
. Reżyserką pierwszego odcinka i jedną z producentek została znana z "Nomadland
" Chloé Zhao
, prywatnie wielka fanka serialu z lat 90. Projektem zajmują się 20th Television i Searchlight TV.