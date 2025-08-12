Timothee Chalamet jako mistrz ping-ponga. Zobacz plakat

Już jutro w sieci zadebiutuje pierwszy zwiastun filmu "Marty Supreme" z Timotheem Chalametem w tytułowej roli. Dziś wytwórnia A24, dla której ma to być najdroższy jak dotąd projekt, zaprezentowała jego plakat.
"Marty Supreme": co wiemy o filmie
Film ma być luźno inspirowany życiorysem zawodowego gracza ping-ponga, Marty'ego Reismana. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street
" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz
".
"Marty Supreme
" to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego
, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym
. Ten drugi również pokaże w tym roku samodzielnie nakręcony film pt. "The Smashing Machine
", w którym grają Dwayne Johnson
i Emily Blunt
. Josh Safdie
napisał scenariusz wspólnie z Ronaldem Bronsteinem
, z którym współpracował już przy wcześniejszych projektach – m.in. realizowanych z bratem Bennym "Good Time
" i "Nieoszlifowanych diamentach
".
Reżyserowi udało się zebrać interesującą obsadę. Poza Timothéem Chalametem
w filmie wystąpią Gwyneth Paltrow
i znana z rebootu "Hellraisera" Odessa A'zion
, a także iluzjonista Penn Gillette, przedsiębiorca Kevin O'Leary, reżyser Abel Ferrara
oraz raper i producent muzyczny Tyler, the Creator
.
Amerykańską premierę zaplanowano na Boże Narodzenie.
