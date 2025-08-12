Newsy Filmy Multimedia Timothee Chalamet jako mistrz ping-ponga. Zobacz plakat
Filmy / Multimedia

Timothee Chalamet jako mistrz ping-ponga. Zobacz plakat

Facebook / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Marty+Supreme%22%3A+Timothee+Chalamet+jako+mistrz+ping-ponga.+Zobacz+plakat-162434
Timothee Chalamet jako mistrz ping-ponga. Zobacz plakat
Już jutro w sieci zadebiutuje pierwszy zwiastun filmu "Marty Supreme" z Timotheem Chalametem w tytułowej roli. Dziś wytwórnia A24, dla której ma to być najdroższy jak dotąd projekt, zaprezentowała jego plakat. 


"Marty Supreme": co wiemy o filmie



Film ma być luźno inspirowany życiorysem zawodowego gracza ping-ponga, Marty'ego Reismana. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz". 

"Marty Supreme" to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym. Ten drugi również pokaże w tym roku samodzielnie nakręcony film pt. "The Smashing Machine", w którym grają  Dwayne Johnson i Emily Blunt

Josh Safdie napisał scenariusz wspólnie z Ronaldem Bronsteinem, z którym współpracował już przy wcześniejszych projektach – m.in. realizowanych z bratem Bennym "Good Time" i "Nieoszlifowanych diamentach". 

Reżyserowi udało się zebrać interesującą obsadę. Poza Timothéem Chalametem w filmie wystąpią Gwyneth Paltrow i znana z rebootu "Hellraisera" Odessa A'zion, a także iluzjonista Penn Gillette, przedsiębiorca Kevin O'Leary, reżyser Abel Ferrara oraz raper i producent muzyczny Tyler, the Creator.  

Amerykańską premierę zaplanowano na Boże Narodzenie.

Zwiastun filmu "Nieoszlifowane diamenty"



Powiązane artykuły Marty Supreme

Zobacz wszystkie artykuły

Marty Supreme  (2025)

 Marty Supreme

Najnowsze Newsy

Filmy

Ryan Reynolds znów trolluje fanów Marvela?

6 komentarzy
Filmy

"Star Trek" Quentina Tarantino miał być "odjechany"

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Polonica na 50. FPFF

Festiwale i nagrody Filmy Wideo

Ogrodnik, Kukiz i inni walczą o Wasze głosy

19 komentarzy
Seriale

Reboot "Buffy": kogo zobaczymy w New Sunnydale Academy?

2 komentarze
Filmy

Był lepszy od Willa Smitha. Nagroda? Usunięcie z promocji sci-fi

5 komentarzy
VOD Filmy

Netflix idzie "na noże" z Rianem Johnsonem

26 komentarzy