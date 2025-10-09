"Seks dla opornych" przedpremierowo na Ladies Night

Zapraszamy wszystkie Panie 14 października do Cinema City na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego wyświetlona zostanie polska komedia "Seks dla opornych" z Iloną Ostrowską i Piotrem Adamczykiem w rolach głównych. Na uczestniczki eventu, oprócz zabawnego seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.
Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!
Październikowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w październiku znajdą się m.in. batonik od Wedel, czy napój od Oshee. 14 października o 19:30 Cinema City wyświetli film "Seks dla opornych". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-seks-dla-opornych/7597o2r1#/
"Seks dla opornych" - o czym jest film?
"Seks dla opornych" to komedia oparta na popularnej sztuce kanadyjskiej dramatopisarki Michele Riml, której twórczość wystawiano na scenach całego świata – od Kanady po Brazylię. Polską publiczność spektakl zachwycił równie mocno – w Teatrze Polonia i Teatrze Wybrzeże, w reżyserii Krystyny Jandy, grano go niemal 350 razy. Owacje na stojąco i entuzjastyczne recenzje potwierdziły ogromny sukces przedstawienia.
Filmowa wersja "Seksu dla opornych" to świeże spojrzenie na temat małżeństwa, które próbuje odnaleźć siebie na nowo, odkryć swoje pragnienia i przekonać się, że sztuka kochania nie zna daty ważności. Basia i Grzegorz, małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem, szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?