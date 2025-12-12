Lenny Kravitz kontra James Bond! Zobacz wideo z gry "007 First Light"

Lenny Kravitz dołączył do grona aktorów, którzy mogą pochwalić się tym, że zagrali przeciwnika Jamesa Bonda. Do sieci trafiło właśnie wideo przedstawiające jego postać.
Lenny Kravitz w grze "007 First Light" Kravitz
niestety nie jest przeciwnikiem Bonda
w projekcie filmowym, lecz zagrał go na potrzeby gry "007 First Light"
. Przypadła mu w udziale rola Bawmy, nieprzewidywalnego, charyzmatycznego przywódcy właściciela największego w Afryce centrum czarnego rynku. "007 First Light"
to opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda
. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond
, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.
W agenta wciela się Patrick Gibson. Premiera gry zaplanowana została na 27 marca. Trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 i PC.
Lenny Kravitz jako Bawma