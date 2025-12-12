Newsy Gry Lenny Kravitz kontra James Bond! Zobacz wideo z gry "007 First Light"
Lenny Kravitz kontra James Bond! Zobacz wideo z gry "007 First Light"

Lenny Kravitz dołączył do grona aktorów, którzy mogą pochwalić się tym, że zagrali przeciwnika Jamesa Bonda. Do sieci trafiło właśnie wideo przedstawiające jego postać.

Kravitz niestety nie jest przeciwnikiem Bonda w projekcie filmowym, lecz zagrał go na potrzeby gry "007 First Light". Przypadła mu w udziale rola Bawmy, nieprzewidywalnego, charyzmatycznego przywódcy właściciela największego w Afryce centrum czarnego rynku.


"007 First Light" to opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony. 

W agenta wciela się Patrick Gibson. Premiera gry zaplanowana została na 27 marca. Trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 i PC.

