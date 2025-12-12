"Klangor" – sezon 2.: Mamy pierwszy zwiastun i nowe zdjęcia

CANAL+ prezentuje zwiastun nowego sezonu "Klangoru". Produkcja powraca w formule antologii, przedstawiając zupełnie nową historię, rozgrywającą się w tym samym świecie, który widzowie poznali w poprzednim sezonie.
Premiera pierwszych odcinków już 9 stycznia w serwisie streamingowym CANAL+.
"Klangor", sezon 2. – premiera zwiastuna
Drugi sezon "Klangoru
" skupia się na Heli Zdun (Małgorzata Gorol
), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką, lecz Wiki (Mary Pawłowska
) znika tuż po ich pierwszym spotkaniu. Wciągnięta w mroczny świat więziennych układów, przemocy i rodzinnych tajemnic, Hela rozpoczyna własne śledztwo. To dla niej nie tylko walka o prawdę, lecz także ostatnia szansa, by stać się kimś więcej niż nieobecną matką.
"Klangor", sezon 2. – zobacz zwiastun
"Klangor
" w swoim drugim sezonie przyjmuje formę antologii: to samodzielna opowieść osadzona w znanym już, mrocznym uniwersum Świnoujścia, gdzie przeszłe układy i nierozwiązane sprawy wciąż odciskają piętno na życiu bohaterów. Nowa odsłona pozostaje wierna klimatowi pierwszej części, ponownie zaglądając w hermetyczny świat więzienia i ludzi, którzy nim rządzą – przestrzeń, w której sekrety nie utrzymują się długo, a prawda prędzej czy później wypływa na powierzchnię.
fot. Jarosław SosińskiChoć opowiadamy zupełnie nową historię, wciąż poruszamy się w tym samym, gęstym od emocji i moralnych napięć świecie. Klangor pozostaje opowieścią o ludziach, którzy na różne sposoby szukają sprawiedliwości, często wbrew sobie i wbrew systemowi
– Łukasz Kośmicki, reżyser serialu
Do dobrze znanych widzom ról powracają m.in. Magdalena Czerwińska
jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski
jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik
jako Rafał Wejman. W kluczowych nowych rolach zobaczymy także Piotra Trojana
, Jacka Belera
i Weronikę Książkiewicz
.
fot. Jarosław SosińskiPierwsze odcinki 2. sezonu "Klangoru" dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ od 9 stycznia.