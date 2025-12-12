Radujcie się! Larian szykuje nowe "Divinity"

Nadzieje fanów spełniły się. Larian Studios wykorzystało ceremonię Game Awards, by ogłosić nową grę. I tak, jak tego oczekiwali gracze, jest to "Divinity".
Co szykuje Larian Studios?
Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Larian Studios podkreśla jednak, że "Divinity"
jest zupełnie nową, niezwykle ambitną grą RPG, która będzie funkcjonować niezależnie od wcześniejszych tytułów w serii. Stąd też, by w pełni cieszyć się nową grą, nie jest potrzebna znajomość "Divinity: Grzech pierworodny", "Divinity: Original Sin II", czy wcześniejszych gier.
O fabule wiemy na razie tyle: Bogowie milczą. Rivellon krwawi. Nowa siła budzi się. Pomimo długiej historii serii, to jest pierwsza gra cyklu, która nosi tytuł "Divinity"
- tak o nowym projekcie mówi szef Larian Studios Swen Vincke
. - Jesteśmy gotowi, by zebrać w jednym miejscu wszystko, co do tej pory stworzyliśmy. Tym tytułem wyznaczamy początek czegoś o większej skali, głębi i intymności niż wszystko, co do tej pory zrobiliśmy. To jest "Divinity", które zawsze pragnęliśmy stworzyć. I wy będziecie mieć z nią wiele zabawy.
Zapowiedź gry "Divinity"