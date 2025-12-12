"Skinny Dip": Amanda Seyfried zemści się na mężu w serialu Prime Video

Amanda Seyfried zagra główną rolę w serialu "Skinny Dip". Projekt, początkowo rozwijany dla HBO Max, powstaje dla Prime Video.
Co wiemy o "Skinny Dip"?
"Skinny Dip
" to historia Joey Perrone – żony cynicznego biologa morskiego Chaza, który fałszuje próbki wody, by umożliwić potentatowi agrobiznesu szkodliwą dla środowiska działalność. Gdy kobieta przypadkowo odkrywa spisek, mąż wyrzuca ją za burtę płynącego przez Atlantyk wycieczkowca. Udaje się jej jednak przeżyć. Zamiast zgłosić próbę morderstwa postanawia się zemścić. Pomaga jej w tym były policjant Mick Stranahan.
Nad scenariuszem na podstawie książki Carla Hiaasena
pracują Adam Horowitz
, Edward Kitsis
i Bill Lawrence
. Wszyscy czterej wraz z Seyfried
pełnią też obowiązki producentów wykonawczych.
Ostatnie role Amandy Seyfried
W ostatnich latach Amanda Seyfried
wystąpiła w takich filmach jak "Mank
", "Co widać i słychać
", "Łapiąc oddech
", "Siedem zasłon
", "Że co? Że jak?!
" oraz miniserialach "Zepsuta krew
", "W tłumie
" i "Rzeka odchodzących dusz
". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Monę Fastvold
"Testament Ann Lee
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. dramat "The Life and Deaths of Wilson Shedd
" oraz remake komedii romantycznej "Mój chłopak się żeni".
Zobacz zwiastun "Pomocy domowej"
Już w styczniu na ekrany kin trafi thriller "Pomoc domowa
", w którym Amanda Seyfried
wciela się w Ninę Winchester – bogatą kobietę, która jako tytułową gosposię zatrudnia Millie (Sydney Sweeney
). Zobaczcie zwiastun: