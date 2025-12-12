Nowy "Tomb Raider" i remake oryginału! Zobacz zwiastuny gier Amazon Game Studios

Game Awards 2025 to był dobry czas dla fanów Lary Croft. Amazon Game Studios oraz Crystal Dynamics wykorzystali to wydarzenie, by zaprezentować światu dwie gry z bohaterką: nowy tytuł "Tomb Raider: Catalyst" oraz remake gry z 1996 roku, który trafi na rynek pod tytułem "Tomb Raider: Legacy of Atlantis". W obu tych grach jako Lara Croft (zarówno dubbing jak motion capture) wystąpiła Alix Wilton Regan ("Cyberpunk 2077").
"Tomb Raider: Catalyst" w 2027 roku!
Amazon i Crystal Dynamics twierdzą, że "Tomb Raider: Catalyst"
wyznaczy nowy, odważny kierunek dla całej serii. Co to dokładnie oznacza, przekonamy się w 2027 roku, kiedy gra ma mieć swoją premierę.
Tym razem Lara Croft
trafi do północnych Indii. Punktem wyjścia jest mitycznych rozmiarów kataklizm, który wyjawił starożytne sekrety i przebudził tajemnicze siły ich strzegące. Lara ściga się z czasem, by odkryć prawdę pogrzebaną pod zniszczonym krajobrazem i powstrzymać tych, którzy chcieliby wykorzystać moc dla własnych korzyści. By powstrzymać nadchodzącą katastrofę, Lara będzie musiała zdecydować, kto spośród jej adwersarzy i sojuszników godny jest zaufania. Musi też stanąć na straży sekretu, który może odmienić oblicze świata. "Tomb Raider: Catalyst"
trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S i Steam.
Zobacz zwiastun "Tomb Raider: Catalyst"
"Tomb Raider: Legacy of Atlantis", czyli remake gry "Tomb Raider" z 1996 roku nadchodzi
Z okazji 30. rocznicy premiery gry "Tomb Raider"
na rynek trafi remake. Będzie on nosił tytuł "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"
.
Amazon zapowiada, że będzie to "nowoczesna reinterpretacja" gry, która zdefiniowała gatunek. Tytuł powstał na silniku Unreal Engine 5. Będzie mieć na wskroś współczesny wygląd. Amazon zapowiada kilka niespodzianek, które mają oddać hołd duchowi i atmosferze oryginału. "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"
zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X|S i Steam.
Zwiastun gry "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"