"Serce Jamajki" 16 grudnia 2019 roku w Multikinie!

Powietrze przecina dźwięk perkusji, szarpanych strun gitarowych, trąbek, pianina. Charakterystyczny rytm reggae wibruje i rozpływa się wśród gór. Jamajka pełna jest dźwięków, które rozsławiły ją na cały świat.to projekt muzyczny, którego celem jest połączenie legendarnych muzyków z tymi, którzy dopiero zaczynają podbijać serca słuchaczy swoim talentem. Będziemy ich obserwować przez kilka dni, słuchać i patrzeć, jak nagrywają najbardziej znane utwory reggae w akustycznej aranżacji i przygotowują się do światowego tournée.Sceny zarejestrowane podczas sesji nagraniowej nie będą tylko ścieżką dźwiękową filmu, ale przede wszystkim wyznaczą ramy opowieści. Kamera będzie obserwować, jak artyści grają na werandzie lekko zapuszczonego drewnianego domu, przytulonego do wzgórz nad Kingston. Potem posłuchamy opowieści kilku muzyków i odkryjemy ich niesamowite osobowości. Ich historię wyznaczą nam miejsca, które powinniśmy odwiedzić, między innymi:- getto Trenchtown, gdy będziemy opowiadać o miejscu narodzin reggae.- ubogie, wiejskie okolice, będące duchową ojczyzną reggae, nasyconą wierzeniami Rastafarian. To tam narodziły się rytmy Nyabinghi.- pola, na których gandzia, "duchowa" roślina Rastafarian jest uprawiana z niezwykłą czułością.- sale taneczne, które dziś rozbrzmiewają nowoczesną muzyką tworzoną na Jamajce, a w dawnych czasach były niezwykle istotne dla rozwoju reggae. Niezmiennie jednak są pełne energii, zmysłowych tańców i dzikich imprezowych popisów.- legendarne studio nagrań, Studio One, obecnie zamknięte, które wraca do życia dzięki sesjom muzycznym z naszymi artystami.- wytwórnia płyt The Tuff Gong, również zamknięta na wiele lat i również przywrócona do życia, tym razem dzięki muzycznej młodzieży, pragnącej słuchać reggae na winylu.Ale co najważniejsze, wejdziemy do domów naszych bohaterów, zajrzymy na ich pola, do ich kościołów, barów i innych ważnych dla nich miejsc, dzięki którym ich filmowy portret będzie głęboko intymny i osobisty, do tego pozwoli nam zrozumieć korzenie muzyki reggae i dlaczego jest ona tak silnie spleciona z historią Jamajki.Na ekranie zobaczymy też liczne i niezwykle rzadkie materiały archiwalne, które przeniosą nas w czasy, gdy jamajską ziemią władała muzyka reggae.W kulminacyjnej scenie filmu zobaczymy fragment koncertu z europejskiego tournée i będziemy mogli zobaczyć z jakim szacunkiem i entuzjazmem witani są nasi muzycy. Każdy z nich jest głęboko wdzięczny publiczności za to, że o nich pamięta, i to właśnie dla niej wciąż tworzą muzykę i utrzymują się z niej.To jeden z ostatnich momentów, w których może powstać ten film – niedługo zabranie tych legendarnych muzyków, bo nawet oni muszą poddać upływowi czasu.Film jest niezwykle ważna rejestracją ikon reggae, którzy wciąż są z nami, ale nie tylko po to, aby dzielić się swoją muzyką, ale także by przekazać pałeczkę kolejnemu pokoleniu.Co ciekawe, reggae przeżywa swój renesans, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wciąż rośnie publiczność ciekawa i głodna tych niezwykłych dźwięków.Sesje nagraniowe zespołu Inna de Yard stanowią ramę dla opowieści o kulturze, tożsamości i historii Jamajki – tajemniczej i magicznej wyspy.