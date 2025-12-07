Box Office USA: Rekordowe "Pięć koszmarnych nocy 2"

Tradycją amerykańskiego box office'u są pustki w kinach tydzień po Dniu Dziękczynienia. A jednak w tym roku wiele kin pękało w szwach. Universal sporo ryzykował wprowadzając właśnie teraz horror PG-13 "Pięć koszmarnych nocy 2". Tym razem ryzyko się opłaciło.
Universal ma wielkie powody do zadowolenia. Według najświeższych szacunków "Pięć koszmarnych nocy 2"
na otwarcie zgarnie 63 mln dolarów! Tym samym zmiażdżony został ponad 20-letni rekord otwarcia weekendu tydzień po Dniu Dziękczynienia, który wynosił 24,2 mln dolarów
(został ustanowiony w 2003 roku przez "Ostatniego samuraja
"). "Pięć koszmarnych nocy 2"
zmasakrował też dotychczasowy rekord grudniowego otwarcia horroru
, który wynosił 32,9 mln dolarów ("Krzyk 2
"). Jest to również najlepszy grudniowy start produkcji Universal Pictures
, bijący na głowę 50,1 mln dolarów, jakie zgarnął przed laty "King Kong
" Petera Jacksona
. Jest to również drugie najlepsze otwarcie horroru w tym roku
(po "Obecności 4
" - 84 mln dolarów) i trzecie najlepsze otwarcie w historii horroru z kategorią PG-13.
Czy zatem można mówić o pełnym sukcesie? Nie tak prędko. Choć wynik "Pięciu koszmarnych nocy 2"
jest imponujący, to jednak pozostaje dużo gorszy od debiutu jedynki. Pod koniec października 2023 roku "Pięć koszmarnych nocy
" zgarnęło na dzień dobry aż 80 milionów dolarów. A trzeba pamiętać, że jedynka kosztowała tylko 20 milionów dolarów, a budżet dwójki wyniósł 51 milionów.
Jednak o sukcesie filmu będziemy mogli mówić dopiero za tydzień. Jedynka okazała się gigantyczny frontloaderem
. Po pierwszym weekendzie "Pięć koszmarnych nocy
" zarobiło w amerykańskich kinach tylko 57,3 mln dolarów. Otwartym pozostaje na razie pytanie, czy podobne tąpnięcie wpływów zanotuje dwójka.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Wicked: Na dobre (+2)
|$297,0
|$147,0
|4,115
|21.11
|-
|$165
|6
|Grzesznicy (-1)
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|7
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|8
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|9
|Zwierzogród 2 (+5)
|$220,5
|$100,3
|4,000
|26.11
|-
|$150
|10
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-1)
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|11
|Mission: Impossible—The Final Reckoning (-1)
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|12
|Thunderbolts* (-1)
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|13
|F1: Film (-1)
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|14
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|15
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|16
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|17
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$134,3
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Horror studia Universal to nie jedyna historia sukcesu mijającego weekendu. Bardzo dobrze poradził sobie również japoński "Jujutsu Kaisen: Execution"
. Ta kompilacja pierwszego sezonu serialu "Jujutsu Kaisen
" z premierowymi odcinkami drugiego sezonu zgarnęła na dzień dobry aż 10,2 mln dolarów. Jest to co prawda wynik słabszy od otwarcia filmu "Jujutsu Kaisen 0: The Movie
". Z drugiej strony już teraz zarobił więcej niż w ciągu całego pobytu w amerykańskich kinach parę miesięcy temu "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death - The Movie
" (łączne wpływy 3,3 mln dolarów).
Trzecią dużą nowością był "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"
. Ten film jednak prawdziwe tłumy przyciągną wyłącznie do tych kin, które miały seanse z taśmy 70mm. Ogólnie tytuł nie wzbudził zainteresowania i zarobił tylko 3,3 mln dolarów. Jednak widzowie, którzy wybrali się do kin na film, wystawili mu najwyższą możliwą ocenę, czyli A+ w CinemaScore
. Dla porównania pierwszy "Kill Bill
" ma ocenę B+, a drugi - A-.
Kolejnym nowym tytułem w Top 10 jest bollywoodzkie widowisko szpiegowskie "Dhurandhar"
. Mimo ograniczonej dystrybucji film zarobił 1,4 mln dolarów, co okazało się wystarczającą kwotą do zajęcia dziesiątego miejsca.
Czwarta z dużych nowości - komedia brytyjska parodiująca "Downton Abbey
" "Wujowy dwór"
- została kompletnie zignorowania przez amerykańską widownię. Film nie znalazł się w pierwszej dziesiątce zarabiając na otwarcie zaledwie 621 tys. dolarów.
Tymczasem "Zwierzogród 2"
nie zwalnia tempa i już jego łączne wpływy przekroczyły 200 milionów dolarów. Z kolei "Wicked: Na dobre"
coraz bardziej traci dystans do jedynki i dopiero w nadchodzącym tygodniu przekroczy 300 milionów dolarów (pierwsze "Wicked
" po 17 dniach miało już na koncie ponad 322 mln dolarów).
Box Office USA: 5-7 grudnia 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Pięć koszmarnych nocy 2 (NOWOŚĆ)
|$55,8*
|$63,0
|1
|3412
|2
|Zwierzogród 2 (-1)
|$43,0
|$220,47
|2
|4000
|3
|Wicked: Na dobre (-1)
|$16,75
|$296,95
|3
|3985
|4
|Jujutsu Kaisen: Execution (NOWOŚĆ)
|$8,56*
|$10,16
|1
|1833
|5
|Iluzja 3 (-2)
|$3,5
|$55,32
|4
|2629
|6
|Kill Bill: The Whole Bloody Affair (NOWOŚĆ)
|$3,25
|$3,25
|1
|1195
|7
|Eternity. Wybieram ciebie (-1)
|$2,73
|$9,58
|2
|2386
|8
|Hamnet (+1)
|$2,3
|$4,18
|2
|744
|9
|Predator: Strefa zagrożenia (-5)
|$1,86
|$88,26
|5
|2080
|10
|Dhurandhar (NOWOŚĆ)
|$1,4
|$1,4
|1
|391
Na najbliższy piątek przygotowano trzy duże premiery. Kolejnymi grudniowymi horrorami będą "Cicha noc, śmierci noc"
oraz "Kraina mroku"
(w którym ponownie łączą siły twórca i gwiazda serialu "Hannibal
"). O widza powalczy też Jamie Lee Curtis
w filmie obyczajowym "Ella McCay"
. Dodatkowo Universal planuje wznowienie swojego świątecznego klasyka "Grinch: świąt nie będzie"
.