To już pewne! Będzie sequel serialu "Spartakus". Wróci ulubiony złoczyńca

Ashur nie zginął? Co zobaczymy w nowym serialu?

Spartakus - wielki bohater stacji Starz

Zwiastun serialu "Spartakus: Zemsta"

O tym, że Starz planuje powrót do świata znanego z serialu, informowaliśmy już zimą. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy nic na jego temat. Teraz to się zmieniło.Projekt nosi tytuł, co fanów serialu może zaskoczyć. W nowym show okaże się bowiem, że, jeden z ulubionych złoczyńców oryginalnego cyklu, nie zginął na Górze Wezuwiusz w sezonie. Zamiast tego otrzymał szkołę gladiatorów należącą kiedyś do Batiatusa. To nagroda za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i tym samym doprowadzenia do fiaska jego rebelii. Nick E. Tarabay , który wcielał się w Ashura w trzech sezonach serialu, oczywiście powróci.Za projekt odpowiada twórca cyklu Steven S. DeKnight Stworzony przez Stevena S. DeKnighta serial historycznymiał swoją premierę na antenie stacji Starz w. Jego gwiazdą był Andy Whitfield . Tytuł okazał się wielkim sukcesem stając się jednym z pierwszych wielkich przebojów Starz.Niestety prace nad drugim sezonem musiały zostać przerwane, ponieważ u Andy'ego Whitfielda wykryto chłoniaka nieziarnicznego., na miesiąc przed 40. urodzinami.Starz jednak nie zamierzało zakończyć serialu. W oczekiwaniu na drugi sezon, w którym w głównej roli pojawił się Liam McIntyre , powstał prequel. Cykl zakończył się na trzeciej odsłonie głównej serii, która nosi tytuł