Netflix zekranizuje 5 komiksów autora "Kingsman" i "Wanted"

Netflix w końcu ujawnił, jakie ma plany wobec Marka Millara , z którym platforma już jakiś czas temu rozpoczęła współpracę. Okazuje się, że na początek zekranizowanych zostanie pięć tytułów autora komiksowych pierwowzorówZ dwóch komiksów zostaną zrobione seriale. Trzy zmienią się w filmy fabularne. Oto, co zapowiada Netflix:- wielopokoleniowa opowieść o superbohaterach. Jest to historia pierwszych herosów, którzy moce otrzymali w latach 30. ubiegłego wieku. Dziś są powszechnie szanowanymi strażnikami Ziemi. Jednak ich dzieci, również obdarzone mocami, mają problem, by wydobyć się z cienia sławnych rodziców.Prowadzącym serialu został Steven S. DeKnight ). Wraz z Lorenzo di Bonaventurą Danem McDermottem będzie też producentem wykonawczym.- będzie to serial hiszpańsko-angielski o współczesnym 12-letnim chłopcu, który nagle dowiaduje się, że jest Jezusem Chrystusem. Powrócił na Ziemię, by zakończyć konflikt rozpoczęty tysiące lat wcześniej.Prowadzącymi serial zostali: Everardo Gout ) i Leopoldo Gout ). Ten pierwszy będzie też reżyserem.- film opowie o królowej Emporii, która jest żoną najgorszego galaktycznego dyktatora, króla Moraxa. W końcu udaje jej się uciec z dziećmi. Teraz musi ukrywać się przed armiami Moraxa, więc na żadnej z planet nie może zagrzać na dłużej miejsca. Scenariusz przygotowuje Lindsey Beer ). Producentami są: Joe Roth - tytułowy bohater mieszka w małej miejscowości i pomaga jej mieszkańcom wykorzystując swoje niezwykłe moce w dobrej wierze. Mieszkańcy odwdzięczają mu się tym, że zachowują jego umiejętności w tajemnicy. Pewnego dnia świadkiem jego mocy jest przyjezdny nieznajomy, który zawiadamia media. Scenariusz przygotowuje Ted Melfi ). Producentami będą: Neal H. Moritz - film opowie o przygodach galaktycznego łowcy nagród, który przemierza kosmos w przerobionej na statek furgonetce lodziarza. Wraz ze swoim 10-letnim partnerem poluje obecnie na grubą rybę, za którą może zainkasować najwyższą w swojej karierze nagrodę. Scenariusz przygotowuje Michael Bacall ).