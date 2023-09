Reboot serialu "Daredevil" to przekręt? Showrunner Steven DeKnight krytykuje Disneya

"Daredevil" wraca w nowej wersji, by obniżyć budżet?

"Daredevil" - zwiastun sezonu trzeciego

Co wiemy o serialu "Daredevil: Born Again"?

, w którym powrócą m.in. Charlie Cox (jako tytułowy bohater), Jon Bernthal (jako Punisher ) i Vincent D'Onofrio (jako Kingpin ). Fani zastanawiają się, czy będzie to kontynuacja serialu platformy Netflix czy reboot.w serwisie X (znanym wcześniej jako Twitter). Do wypowiedzi sprowokował go inny użytkownik serwisu, niejaki Thomas, który identyfikuje się jako członek ekipy oryginalnego serialu., napisał użytkownik., odpisał DeKnight Przypominamy, że w Hollywood wciąż trwa strajk scenarzystów i aktorów, którzy krytykują m.in. praktyki zatrudnienia i rozliczania się z pracownikami przez platformy streamingowe.Projekt pomyślany jest jako. Główną rolę zagra w nim Charlie Cox . Powróci również m.in. Jon Bernthal jako Punisher Tytuł serialu inspirowany jest klasyczną komiksową serią z 1986 roku autorstwa Franka Millera i narysowaną przez Davida Mazzuchelliego. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co znają fani. Jak bardzo, tego na razie nie ujawniono.będzie też różnił się od netfliksowego poprzednika. Niższa będzie jego kategoria wiekowa, za to zwiększy się liczba odcinków. Na Disney+ zobaczymy aż 18 odcinków!Scenarzystami projektu są Matt Corman Przed wybuchem strajków scenarzystów i aktorów premierę planowano na rok 2024.