Ekranizacja "Jupiter's Legacy" bez showrunnera

) zrezygnował ze stanowiska showrunnera serialu Netflika. Przyczyną odejścia są niemożliwe do pogodzenia różnice artystyczne dzielące scenarzystę i producentów.to ekranizacja komiksu Marka Millara Franka Quitely'ego . Opowiada on historię Sheldona ( Josh Duhamel ) i Grace ( Leslie Bibb ) Sampsonów alias The Utopian i Lady Liberty. Należą oni do pierwszego pokolenia superbohaterów, którzy otrzymali swoje moce w latach 30. ubiegłego wieku. Akcja serialu będzie rozgrywać się w znacznej części współcześnie, kiedy to Sheldon i Grace są powszechnie szanowanymi strażnikami Ziemi. Jednak ich dzieci Chloe i Brandon - również obdarzone mocami - mają problem, by wyjść z cienia sławnych rodziców.Netflix już poszukuje następcy De Knighta . Premierę serialu zaplanowano na przyszły rok.