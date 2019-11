"Star Trek 4" powstanie! Szykuje go twórca "Legiona"

Paramount Pictures wraca do pomysłu realizacji widowiska sf. Studio właśnie zatrudniło twórcę Noaha Hawleya , do napisania scenariusza. Będzie on również reżyserem całości.Oznacza to, że prace nadzaczynają się od zera. Kiedy ostatni raz o projekcie pisaliśmy (było to jednak ponad rok temu), istniał scenariusz autorstwa Johna D. Payne'a Patricka McKaya , a reżyserką miała być specjalistka od seriali S.J. Clarkson Ponieważ Hawley zaczyna od początku, na razie nic nie wiadomo na temat fabuły widowiska. Jest raczej pewne, że w obsadzie znajdą się: Chris Pine Niezależnie odw Paramount trwają prace nad alternatywnym filmem według pomysłu Quentina Tarantino . Stan tego projektu pozostaje nieznany.