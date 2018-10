"Strażnicy Galaktyki Vol. 3" najwcześniej w 2022 roku

3 2 1



Fanimają kolejny powód do smutku. Właśnie okazało się, że trzecia część komiksowego cyklu trafi do kin dużo później od tego, co wcześniej zakładano.Marvel Studios najwyraźniej liczy, że czas leczy rany i widzowie zapomną o PR-owej katastrofie, jaką był skandal ze starymi, kontrowersyjnymi internetowymi wpisami Jamesa Gunna , co skutkowało jego zwolnieniem ze stanowiska reżyseraNa stronach Production Weekly pojawiła się informacja o tym, że zdjęcia do filmu rozpoczną się w lutym 2021 roku. To zaś oznacza, że w kinach możemy spodziewać się widowiska dopiero w 2022 roku.Oznacza to dwuletnie opóźnienie wobec pierwotnych planów Marvela. Kiedy zaodpowiadał Gunn , zdjęcia planowane były na luty, ale 2019 roku.Marvel Studios wciąż nie ogłosiło, kto widowisko wyreżyseruje. Biorąc pod uwagę to, kiedy mają się zacząć zdjęcia, prawdopodobnie następcy Gunna nie poznamy w najbliższych tygodniach.