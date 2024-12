"Stranger Things": prace na planie 5. sezonu zakończone. Zobacz nowe zdjęcia!

"Stranger Things": zdjęcia z planu

Nowa kategoria wiekowa "Stranger Things". Co to oznacza?

Co wiemy o finałowym sezonie "Stranger Things"?

"Stranger Things": zapowiedź finałowych odcinków

Do tej pory wszystkie sezony serialumiały kategorię TV-14. Przed premierą piątego sezonu Netflix jednak zmienia ją na. Jest to najwyższa kategoria wiekowa, jaką w Ameryce może otrzymać program telewizyjny.Oczywiście kategoria wiekowa serialu nie ma na oglądalność tak wielkiego wpływu jak kategoria wiekowa filmu kinowego. W przypadku filmów z kategoriami NC-17 i R właściciele kin mogą odmówić wpuszczenia niepełnoletnich widzów na seans. A w przypadku filmów NC-17 część kin w ogóle odmawia ich emisji.Jeśli chodzi o seriale, to tu cała odpowiedzialność spada na rodziców, którzy muszą pilnować, by ich pociechy nie sięgały po nieodpowiednie treści. W sieci panuje pełna zgoda, że TV-MA w żaden sposób nie zaszkodzi serialowi, ale David Harbour podkreśla w wywiadach, że cała ekipa dokłada wszelkich starań, aby finał serialu był ukoronowaniem dotychczasowej pracy. Potwierdził też, że piąty sezon będzie kontynuacją wydarzeń z czwartego.– powiedział., powiedział Shawn Levy w wywiadzie dla magazynu "Total Film". Harbour dodał również ostatnio, że ostatni sezon będzie prawdziwym zwieńczeniem serii: