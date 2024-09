Wróg Supergirl wybrany. Znacie go z komiksowego filmu "The Old Guard"

Zranił Krypto, teraz Supergirl zrani jego

Zwiastun filmu "The Old Guard"

Film " Supergirl: Woman of Tomorrow " będzie samodzielną historią bazującą na niedawnej serii komiksowej autorstwa Toma Kinga i Bilquis Evely. Zaproponowała ona kompletną reinterpretację postaci Kary Zor-El Czarnym charakterem w tej serii komiksowej jest. Jest on odpowiedzialny za śmierć rodziny pewnej dziewczyny pochodzącej z odległej planety. Ta poprosi o pomoc w zemście Supergirl , jednak kuzynka Supermana zaangażuje się dopiero po tym, jak Krem zrani Krypto.Angaż do roli Krema otrzymał. Ma on już na swoim koncie udział w innej komiksowej produkcji – " The Old Guard ".Zdjęcia do widowiska " Supergirl: Woman of Tomorrow " powinny ruszyć w styczniu. Premiera kinowa zaplanowana jest na czerwiec 2026 roku. Gwiazdą filmu jest australijska aktorka Milly Alcock , którą znacie z serialu " Ród smoka ".