Box Office USA: "Superman" z pierwszym rekordem

"Superman" najlepszy w tym roku na pokazach przedpremierowych

Zwiastun filmu "Superman"

Jak donosi portal Deadline,. Inne źródła mówią nawet o 22 milionach dolarów. Tym samym jest to najlepszy wynik przedpremierowy w tym roku. Poprzedni wynosił 14,5 mln dolarów i został zanotowany przez Superman " pobił też. Do tej pory najwięcej pieniędzy na pokazach przedpremierowych w jego karierze zdobyło widowisko(17,5 mln dolarów, w sumie na otwarcie 118,4 mln dolarów). Superman " bije też na głowę wynik Zacka Snydera . Ale trudno te dane ze sobą porównywać. Dekadę temu pokazy przedpremierowe zaczynały się o 22:00 i mimo to tamten film zarobił 9 milionów dolarów. Teraz pokazy przedpremierowe ruszają już 14:00.Lepszym porównaniem jest film Matta Reevesa , który z pokazów przedpremierowych zgarnął 21,6 mln dolarów i w sumie na otwarcie zarobił 134 miliony. W kwocie czwartkowej " Batmana " znalazły się 4 mln dolarów z wcześniejszych pokazów specjalnych. Podobnie do kwoty z czwartku " Supermana " doliczono 2,8 mln dolarów z wtorkowych pokazów specjalnych.Jak frekwencja przed premierą przełoży się na weekendowy box office? Warner ma bardzo konserwatywne oczekiwania i liczy po prostu na co najmniej 100 milionów dolarów. Inni liczą na wynik co najmniej w przedziale 115-130 milionów dolarów.