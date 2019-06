"Swamp Thing" z szansą na wersję kinową?

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło? Być może powiedzenie to okaże się prawdziwe w odniesieniu do. Przypomnijmy, że niedawno na platformie DC Universe miał swoją premierę serial wyprodukowany przez Jamesa Wana . Chwilę potem fani (oraz twórcy) zostali zaszokowani informacją, że serial został skasowany. Warner Bros. jednak zauważyło falę oburzenia i najwyraźniej uznało, że opowieść o potworze z bagien ma w sobie potencjał. Jeśli wierzyć informacjom, do których dotarł portal We Got This Covered, studio rozważa realizację kinowego widowiska.WGTC twierdzi, że póki co prowadzone są jedynie luźne rozmowy. Podobno Warner Bros. chciałoby zrobić zehorror o potworach. Nie jest to zupełnie nowe podejście. WB ma już w planach jeden komiksowy horror -, czyli spin-off. W tamten projekt zaangażowany jest James Wan , producent serialowego. Trudno jednak powiedzieć, czy filmowiec byłby zainteresowany współpracą przy kinowej ekranizacji komiksu.Pomysł na realizacjęmoże również oznaczać odrodzenie się koncepcji uniwersum Justice League Dark. Przypomnijmy bowiem, że Warner Bros. ma w planach, którego gwiazdą może zostać Colin Farrell