"Szybcy i wściekli 9" z minimalną obecnością The Rocka?

Portal Omega Underground podaje, że wie kiedy, rozpoczną się prace na planie. Pierwszy klaps ma paść 20 kwietnia przyszłego roku.Jeśli termin ten się potwierdzi, to może to oznaczą, że w filmie nie zobaczymy Dwayne'a Johnsona lub też będzie go bardzo mało. A to dlatego, że w kwietniu gwiazdor wejdzie na plan innego filmu -, w którym zagra razem z Gal Gadot Na razie nie jest jasne, czy Justin Lin będzie od razu reżyserował dziewiątą i dziesiątą część "Szybkich i wściekłych" (jak to wcześniej sugerowano), czy też oba filmy powstaną oddzielnie.trafi do kin w kwietniu 2020 roku.