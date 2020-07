"TRON 3" jednak powstanie? Jared Leto wciąż w obsadzie

Trzy lata temu informowaliśmy o tym, że Jared Leto może zostać gwiazdą trzeciej części widowiska "TRON". Potem jednak o filmie zrobiło się cicho i zapewne większość fanów uznała, że trafił on do kosza. Tak jednak nie jest.Według doniesień z różnych źródeł. "TRON 3" wciąż pozostaje w planach Disneya. Zaś Jared Leto nadal ma być jego gwiazdą. Portal The Playlist twierdzi nawet, że jeszcze wiosną trwały poszukiwania odpowiedniego reżysera. Z kolei nie tak dawno temu w Mitchell Leib, szef działu muzyki i soundtracku w Disney, w podcaście Light the Fuse mówił o tym, że chciałby, aby Daft Punk napisał muzykę do trzeciej części.O samym filmie "TRON 3" na razie niewiele wiadomo. Przed trzema laty mówiło się, że będzie to reboot, a nie pierwotnie planowany "TRON: Ascension". Według najświeższych doniesień widowisko ma jednak być bardziej kontynuacją niż rebootem. Możliwe jest nawet pojawienie się niektórych gwiazd z filmu Josepha Kosinskiego TRON " z 1982 roku był historią Kevina Flynna, genialnego twórcy gier komputerowych. Włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, w którym będzie musiał walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu! TRON: Dziedzictwo " opowiadał z kolei o synu Kevina, Samie Flynnu. Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, w którym jego ojciec żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny.