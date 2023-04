"TRON 3". Cillian Murphy powróci? Jared Leto wciąż ma być gwiazdą

Co wiemy o "TRON: Ares"?

Zwiastun filmu "TRON: Dziedzictwo"

Jednak ostatnio nie mieliśmy na temat projektu żadnych informacji. To się teraz zmieniło. Daniel Richtman na Patreonie ogłosił, że w obsadzie znalazł się Cillian Murphy Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to będzie to oznaczało powrót Murphy'ego do tego uniwersum. Aktor zagrał bowiem wWcielił się w nim postać imieniem, w którego w oryginalne wcielał się David Warner.Fabuła trójki jest trzymana w tajemnicy. Za jej opracowanie odpowiedzialny jest Jesse Wigutow , który od lat nie pracował w Hollywood.Wiemy, że główną rolę ma w nim zagrać Jared Leto . Zaś pozycję reżysera negocjuje autor widowiskorazO czym opowiada seria "TRON"? Jeff Bridges ), genialnego twórcy gier komputerowych. Włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, w którym będzie musiał walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu! Garrett Hedlund ). Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, zostaje on wciągnięty do cyfrowego świata, w którym tamten żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą ( Olivia Wilde ), ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny.