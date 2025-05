Reżyser "La La Land" nie kręci filmu z DiCaprio!

Daniel Craig i Cillian Murphy w więzieniu

Getty Images © Deadline



Zwiastun filmu "Babilon"

Nie znaczy to wcale, że Damien Chazelle nie wejdzie w tym roku na plan filmowy. Przeciwnie, jest na to bardzo duża szansa. Reżyser " Babilonu " i " La La Land " ma bowiem w planach jeszcze jeden projekt filmowy i ostatnio wokół niego sporo się dzieje. Parę dni temu informowaliśmy o tym, że ofertę zagrania w filmie otrzymał Daniel Craig (" Queer "). Teraz portal Deadline donosi, że jego partnerem na planie może być sam Murphy oczywiście ostatnio święcił triumfy w filmie. Wystąpił także w filmie. Niedługo powinniśmy spodziewać się premiery, czyli filmowej kontynuacji serialuO nowym filmie Chazelle'a na razie praktycznie nic nie wiemy. Nie poznaliśmy nawet jego tytułu. Podobno jego akcja osadzona jest w więzieniu.Portal Deadline podaje, że w przypadku zgody obu gwiazd na udział w projekcie, zdjęcia do niego ruszą jesienią.