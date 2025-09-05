"Teściowie" wracają do kin! Zobacz kontynuację hitowej serii przedpremierowo na Ladies Night

Zapraszamy wszystkie Panie 11 września do Cinema City na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego wyświetlona zostanie polska komedia "Teściowie 3", czyli kontynuacja uwielbianej przez wszystkich serii o teściach z Izabelą Kuną, Mają Ostaszewską, Adamem Woronowiczem i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Na uczestniczki eventu, oprócz zabawnego seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.
Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!
Wrześniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek we wrześniu znajdą się m.in. musy od marki Tymbark czy kosmetyki od Ziaji. 11 września o 19:30 Cinema City wyświetli film "Teściowie 3". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-tesciowie-3
"Teściowie 3" - o czym jest film?
Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji! "Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a zdrada nie dzieli tak mocno jak... święty sakrament!