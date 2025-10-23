Kaczka mnie bije! "Escape from Duckov" grową niespodzianką roku?

Gra z humorem podchodzi do formuły strzelanki, ale oferuje graczom na tyle wrażeń, że ci nie mają dość. Wystarczyło zaledwie pięć dni, by gra osiągnęła poziom miliona sprzedanych egzemplarzy.
W oficjalny komunikacie producent gry Jeff Chen napisał: Team Soda jest niezwykle wdzięczne, że osiągnęliśmy tak wiele. Ten sukces zawdzięczamy niesamowitej społeczności graczy oraz naszym przyjaciołom z Bilibili Game. Niezależnie od tego, czy byliście z nami od początków, gdy promowaliśmy demo na Steamie, czy dopiero dołączacie, by przekonać się, o co tyle "kwakania" — dziękujemy.
O grze "Escape from Duckov"
Budzisz się z dziwnego snu i odkrywasz, że znalazłeś się w świecie Duckov. W tym pozornie spokojnym świecie niebezpieczeństwo czyha na każdym rogu. Eksplorując i zbierając zapasy musisz poruszać się ostrożnie. Grę rozpoczynasz jako Przeciętny Kaczor - masz przeciętne statystyki i jedną, przeciętną broń. Zbieraj rozmaite, dziwne przedmioty, rozbudowuj swoją kryjówkę, ulepszaj ekwipunek i walcz o przetrwanie w świecie Duckov, aż uda ci się go opuścić żywym...