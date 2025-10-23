Newsy Gry Kaczka mnie bije! "Escape from Duckov" grową niespodzianką roku?
Nie potrzeba gigantycznych budżetów, by podbić serca fanów gier wideo. Najnowszym tego dowodem jest niespodziewany sukces "Escape from Duckov".

Kacza parodia "Escape from Tarkov" hitem



Najnowszym hitem wśród gier na PC okazała się strzelanka "Escape from Duckov". To parodia "Escape from Tarkov", w której główną rolę odgrywa ptactwo.

Gra z humorem podchodzi do formuły strzelanki, ale oferuje graczom na tyle wrażeń, że ci nie mają dość. Wystarczyło zaledwie pięć dni, by gra osiągnęła poziom miliona sprzedanych egzemplarzy.

W oficjalny komunikacie producent gry Jeff Chen napisał: Team Soda jest niezwykle wdzięczne, że osiągnęliśmy tak wiele. Ten sukces zawdzięczamy niesamowitej społeczności graczy oraz naszym przyjaciołom z Bilibili Game. Niezależnie od tego, czy byliście z nami od początków, gdy promowaliśmy demo na Steamie, czy dopiero dołączacie, by przekonać się, o co tyle "kwakania" — dziękujemy.


O grze "Escape from Duckov"



Budzisz się z dziwnego snu i odkrywasz, że znalazłeś się w świecie Duckov. W tym pozornie spokojnym świecie niebezpieczeństwo czyha na każdym rogu. Eksplorując i zbierając zapasy musisz poruszać się ostrożnie. Grę rozpoczynasz jako Przeciętny Kaczor - masz przeciętne statystyki i jedną, przeciętną broń. Zbieraj rozmaite, dziwne przedmioty, rozbudowuj swoją kryjówkę, ulepszaj ekwipunek i walcz o przetrwanie w świecie Duckov, aż uda ci się go opuścić żywym...

Zwiastun gry "Escape from Duckov"



