Cate Blanchett z nagrodą na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE
Festiwale i nagrody / Filmy

Cate Blanchett z nagrodą na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Cate+Blanchett+z+nagrod%C4%85+na+Festiwalu+Filmowym+EnergaCAMERIMAGE-163553
Cate Blanchett z nagrodą na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Są wśród artystów osoby, wobec których nie można przejść obojętnie. Dzięki swojej wrażliwości, charyzmie i wyjątkowemu warsztatowi, kreują niezapomniane role, a wszędzie tam, gdzie się pojawią, tworzą wyjątkową atmosferę. Jedną z nich jest dwukrotna zdobywczyni Oscara® Cate Blanchett. Zeszłoroczna szefowa jury Konkursu Głównego 32. edycji EnergaCAMERIMAGE po raz kolejny zaszczyci swoją obecnością toruńskie święto kina. Podczas gali zamknięcia Festiwalu odbierze nagrodę dla Ikony – Icon Award.

Fot. Aleksander Salski


Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez Festiwal nagrodą dla Ikony – Icon Award, którą odbierze osobiście podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy to w niezwykle profesjonalny sposób prowadziła Jury Konkursu Głównego – Marek Żydowicz
                                                                                       
Wszechstronne umiejętności, wyjątkowa etyka pracy, uważność na drugiego człowieka to cechy charakteryzujące najwybitniejszych artystów. I taka właśnie jest Cate Blanchett – jedna z najwybitniejszych aktorek w historii kina jest prawdziwą ikoną naszych czasów. To również działalność poza planem – dobroczynna (m.in. jako Ambasadorka Dobrej Woli przy Wysokim Komisarzu ONZ ds. Uchodźców w Parlamencie Europejskim (UNHCR)), zaangażowanie w szeroko pojętą aktywność artystyczną czy producencka intuicja sprawiają, że od ponad 30 lat jej aktywność inspiruje miliony ludzi na całym świecie.

W ramach festiwalu EnergaCAMERIMAGE prezentowaliśmy wiele produkcji z jej udziałem, brały one udział w głównych sekcjach konkursowych i zdobywały najważniejsze z wyróżnień. Przełom w zawodowej karierze Cate Blanchett, który przyniósł jej międzynarodowe uznanie, to główna kreacja w filmie "Elizabeth" (1998, reż. Shekhar Kapur), w którym stworzyła niezapomnianą postać królowej Elżbiety I. Rola ta przyniosła jej pierwszą w karierze nominację do Oscara®, natomiast autor zdjęć, Remi Adefarasin odebrał Złotą Żabę podczas CAMERIMAGE 1999. Kolejne nominacje do Nagród Akademii® w głównej oraz drugoplanowej kategorii aktorskiej przyszły w 2008 roku, za kreacje w kontynuacji filmu Shekhara Kapura sprzed 10 lat, pt. "Elizabeth: Złoty wiek" oraz obrazie "I’m Not There. Gdzie indziej jestem" w reżyserii Todda Haynesa, którego wizualna strona, autorstwa Eda Lachmana, została uhonorowana Brązową Żabą podczas CAMERIMAGE 2007. Kolejne oscarowe nominacje Cate Blanchett zdobyła za filmy "Carol" (2015, reż. Todd Haynes) oraz "Tár" (2022, reż. Todd Field), w których występowała w podwójnej roli – nie tylko zagrała, ale i pełniła rolę producentki wykonawczej. Obie produkcje zyskały ogromne uznanie, a ich autorzy zdjęć wywalczyli na EnergaCAMERIMAGE Złote Żaby: Ed Lachman za "Carol", Florian Hoffmeister za "Tár".

Nasz tegoroczna laureatka wraz z Andrew Uptonem oraz Coco Francini założyła studio Dirty Films, w którym obejmując rolę dyrektora zarządzającego. Na producenckim koncie firmy znajduje się między innymi obraz "The New Boy", w reżyserii i ze znakomitymi zdjęciami Warwicka Thorntona – zwycięzcy Złotej Żaby podczas EnergaCAMERIMAGE 2023. Był to pierwszy przypadek w historii festiwalu, kiedy główną nagrodę odebrał twórca odpowiedzialny zarówno za reżyserię, jak i wizualną oprawę filmu.

W latach 2018 oraz 2020, Cate Blanchett pełniła funkcję Przewodniczącej Jury kolejno podczas Festiwali Filmowych w Cannes oraz w Wenecji. W 2024 roku objęła tę rolę podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE.

Tegoroczna 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 15-22 listopada 2025 roku, w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie.

