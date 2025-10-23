Cate Blanchett z nagrodą na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE

Są wśród artystów osoby, wobec których nie można przejść obojętnie. Dzięki swojej wrażliwości, charyzmie i wyjątkowemu warsztatowi, kreują niezapomniane role, a wszędzie tam, gdzie się pojawią, tworzą wyjątkową atmosferę. Jedną z nich jest dwukrotna zdobywczyni Oscara® Cate Blanchett. Zeszłoroczna szefowa jury Konkursu Głównego 32. edycji EnergaCAMERIMAGE po raz kolejny zaszczyci swoją obecnością toruńskie święto kina. Podczas gali zamknięcia Festiwalu odbierze nagrodę dla Ikony – Icon Award.
Fot. Aleksander Salski
Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez Festiwal nagrodą dla Ikony – Icon Award, którą odbierze osobiście podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy to w niezwykle profesjonalny sposób prowadziła Jury Konkursu Głównego
– Marek Żydowicz
Wszechstronne umiejętności, wyjątkowa etyka pracy, uważność na drugiego człowieka to cechy charakteryzujące najwybitniejszych artystów. I taka właśnie jest Cate Blanchett
– jedna z najwybitniejszych aktorek w historii kina jest prawdziwą ikoną naszych czasów. To również działalność poza planem – dobroczynna (m.in. jako Ambasadorka Dobrej Woli przy Wysokim Komisarzu ONZ ds. Uchodźców w Parlamencie Europejskim (UNHCR)), zaangażowanie w szeroko pojętą aktywność artystyczną czy producencka intuicja sprawiają, że od ponad 30 lat jej aktywność inspiruje miliony ludzi na całym świecie.
W ramach festiwalu EnergaCAMERIMAGE prezentowaliśmy wiele produkcji z jej udziałem, brały one udział w głównych sekcjach konkursowych i zdobywały najważniejsze z wyróżnień. Przełom w zawodowej karierze Cate Blanchett
, który przyniósł jej międzynarodowe uznanie, to główna kreacja w filmie "Elizabeth
" (1998, reż. Shekhar Kapur
), w którym stworzyła niezapomnianą postać królowej Elżbiety I. Rola ta przyniosła jej pierwszą w karierze nominację do Oscara®
, natomiast autor zdjęć, Remi Adefarasin
odebrał Złotą Żabę podczas CAMERIMAGE 1999
. Kolejne nominacje do Nagród Akademii®
w głównej oraz drugoplanowej kategorii aktorskiej przyszły w 2008 roku, za kreacje w kontynuacji filmu Shekhara Kapura
sprzed 10 lat, pt. "Elizabeth: Złoty wiek
" oraz obrazie "I’m Not There. Gdzie indziej jestem
" w reżyserii Todda Haynesa
, którego wizualna strona, autorstwa Eda Lachmana
, została uhonorowana Brązową Żabą podczas CAMERIMAGE 2007
. Kolejne oscarowe nominacje Cate Blanchett
zdobyła za filmy "Carol
" (2015, reż. Todd Haynes
) oraz "Tár
" (2022, reż. Todd Field
), w których występowała w podwójnej roli – nie tylko zagrała, ale i pełniła rolę producentki wykonawczej. Obie produkcje zyskały ogromne uznanie, a ich autorzy zdjęć wywalczyli na EnergaCAMERIMAGE Złote Żaby: Ed Lachman
za "Carol
", Florian Hoffmeister
za "Tár
".
Nasz tegoroczna laureatka wraz z Andrew Uptonem
oraz Coco Francini
założyła studio Dirty Films, w którym obejmując rolę dyrektora zarządzającego. Na producenckim koncie firmy znajduje się między innymi obraz "The New Boy
", w reżyserii i ze znakomitymi zdjęciami Warwicka Thorntona
– zwycięzcy Złotej Żaby podczas EnergaCAMERIMAGE 2023
. Był to pierwszy przypadek w historii festiwalu, kiedy główną nagrodę odebrał twórca odpowiedzialny zarówno za reżyserię, jak i wizualną oprawę filmu.
W latach 2018 oraz 2020, Cate Blanchett
pełniła funkcję Przewodniczącej Jury kolejno podczas Festiwali Filmowych w Cannes
oraz w Wenecji
. W 2024 roku objęła tę rolę podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
.
Tegoroczna 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 15-22 listopada 2025 roku, w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie.