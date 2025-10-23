Newsy Seriale "Fallout 4" na Nintendo Switch 2! Zobacz co jeszcze zapowiedziała Bethesda
"Fallout 4" na Nintendo Switch 2! Zobacz co jeszcze zapowiedziała Bethesda

Podczas specjalnej transmisji z okazji Dnia Fallouta Bethesda Game Studios przygotowało dla fanów serii prawdziwą ucztę. Nowe edycje, kolekcjonerskie zestawy i zapowiedzi kolejnych aktualizacji pokazują, że marka Fallout ma się lepiej niż kiedykolwiek.

"Fallout 4 Anniversary Edition" z nową zawartością i premierą na Switchu 2



Największą zapowiedzią wydarzenia była "Fallout 4 Anniversary Edition", która trafi do sprzedaży 10 listopada 2025 roku. Edycja jubileuszowa powstała z okazji 10-lecia premiery gry i zawiera sześć oficjalnych dodatków oraz ponad 150 elementów z klubu twórczości. Nowością będzie także specjalne menu dzieł społeczności, ułatwiające odkrywanie i pobieranie fanowskiej zawartości.


Gra pojawi się na Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam i PC, a w 2026 roku zadebiutuje również na Nintendo Switch 2.

"Fallout: New Vegas" świętuje 15 lat



Drugą dużą zapowiedzią był "Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle" – kolekcjonerski zestaw przygotowany z okazji 15-lecia kultowej gry Obsidian Entertainment. W jego skład wejdzie m.in.:

• Kod na "Fallout: New Vegas Ultimate Edition" (PC)
• Statuetka Victora (20 cm)
• Zestaw kart doktora Mitchella,
• Emaliowana przypinka Vault Boya,
• Naszywki Mojave Express i zwiadowców RNK,
• Duże pudełko kolekcjonerskie w stylu retro



Zestaw trafi do przedsprzedaży 23 października w sklepie Bethesda Gear Store.

Sezony w "Fallout Shelter"



Bethesda zapowiedziała również nowość dla mobilnych graczy. "Fallout Shelter" doczeka się wkrótce sezonów inspirowanych eksperymentami Vault-Tec. Każdy sezon wprowadzi osobną kryptę, unikalne wyzwania, nagrody i tematyczne misje ograniczone czasowo.

Burning Springs – nowa aktualizacja do "Fallout 76" z datą premiery



Transmisja zakończyła się prezentacją "Burning Springs", najnowszej aktualizacji do "Fallout 76", która zadebiutuje 2 grudnia 2025 roku. Gracze odwiedzą suchy region Ohio, gdzie zmierzą się z Królem Rdzy i pustynnymi szponami śmierci, a także wezmą udział w dwóch nowych wydarzeniach publicznych.

Nowy system łowców nagród pozwoli tropić niebezpiecznych przestępców, a jego twarzą został Ghul, ponownie grany przez Waltona Gogginsa znanego z serialu “Fallout” od Prime Video. Bethesda potwierdziła również, że na początku 2026 roku gra otrzyma natywne wersje na Xbox Series X|S i PlayStation 5, z ulepszeniami także dla starszych konsol.

Bethesda z rozmachem uczciła tegoroczny Dzień Fallouta, przypominając, jak rozbudowany i wciąż żywy jest świat tej postapokaliptycznej serii. Już 10 listopada gracze wrócą do Bostonu w nowym wydaniu “Fallouta 4”, a 2 grudnia powrócą na pustkowia Appalachów w “Burning Springs”. To wspaniały czas żeby być fanem tej serii!

