Newsy Gry Rekordowe "Borderlands 4"
Gry

Rekordowe "Borderlands 4"

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rekordowe+%22Borderlands+4%22-163551
Rekordowe &quot;Borderlands 4&quot;
Wygląda na to, że Gearbox Software będzie bardzo dobrze wspominać rok 2025. A wszystko za sprawą świetnych wyników gry "Borderlands 4".

Seria "Borderlands" nigdy nie sprzedawała się tak dobrze



Jak donosi firma analityczna Circana, jeśli chodzi o rynek amerykański "Borderlands 4" pobiło wyniki sprzedaży ustanowione przez poprzednie tytuł. Po pierwszym miesiącu sprzedaż jest o 30% wyższa od tej, jaką w tym samym okresie zanotowała część trzecia.

"Borderlands 4" został też w ogóle najlepiej sprzedającą się w Ameryce grą we wrześniu. Żadnej poprzedniej części nie udało się zająć pierwszego miejsca w zestawieniach miesięcznych sprzedaży. Udało się to mimo ostrej konkurencji.

Content - Borderlands 4 generated the highest launch month dollar sales of any title in franchise history, nearly 30% higher than the previous best, Borderlands 3. Borderlands 4 was the first Borderlands title to launch as the best-selling game of its release month.

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 22 października 2025 15:00

"Borderlands 4" oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.

Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.

Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu. 

Zwiastun gry "Borderlands 4"




Powiązane artykuły Borderlands 4

Zobacz wszystkie artykuły

Borderlands 4  (2025)

 Borderlands 4

Borderlands  (2009)

 Borderlands

Borderlands 2  (2012)

 Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel!  (2014)

 Borderlands: The Pre-Sequel!

Najnowsze Newsy

Wideo Gry

Ta gra ma na Filmwebie ocenę 1,2. A jaką będzie miał sequel?

Gry

Kaczka mnie bije! "Escape from Duckov" grową niespodzianką roku?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Cate Blanchett z nagrodą na EnergaCAMERIMAGE

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #124: "Smashing Machine" vs "Po polowaniu"

"Nikt tego nie chce": Recenzja. Drugi sezon jest już na Netfliksie

Festiwale i nagrody Filmy

Filmowy puls Azji – 19. Pięć Smaków startuje już 12 listopada!

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Sekcja "Freaks and Geeks": Ruszyła sprzedaż biletów na seanse

2 komentarze