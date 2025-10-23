Rekordowe "Borderlands 4"

Seria "Borderlands" nigdy nie sprzedawała się tak dobrze

Content - Borderlands 4 generated the highest launch month dollar sales of any title in franchise history, nearly 30% higher than the previous best, Borderlands 3. Borderlands 4 was the first Borderlands title to launch as the best-selling game of its release month. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 22 października 2025 15:00

Jak donosi firma analityczna Circana, jeśli chodzi o rynek amerykańskipobiło wyniki sprzedaży ustanowione przez poprzednie tytuł. Po pierwszym miesiącu sprzedaż jest o 30% wyższa od tej, jaką w tym samym okresie zanotowała część trzecia.został też w ogóle najlepiej sprzedającą się w Ameryce grą we wrześniu. Żadnej poprzedniej części nie udało się zająć pierwszego miejsca w zestawieniach miesięcznych sprzedaży. Udało się to mimo ostrej konkurencji.oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu.