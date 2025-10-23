Johnny Depp wraca do Hollywood. Zagra Scrooge'a w "Opowieści wigilijnej"

Johnny Depp jest o krok od podpisania kontraktu na główną rolę w nowej adaptacji klasycznej powieści Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna". Za kamerą stanie spec od kina grozy Ti West znany najlepiej z trylogii "X", "Pearl" i "MaXXXine".
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge
Film, którego premierę zaplanowano na 13 listopada 2026 roku, powstanie dla wytwórni Paramount. Dla Deppa
będzie to pierwsza rola w hollywoodzkim widowisku od 2018 roku, gdy na skutek oskarżeń o przemoc domową został usunięty z obsady "Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a
".
Scenariusz napisał Nathaniel Halpern
. Stanowisko producentki piastuje Emma Watts
.
Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.
"Opowieść wigilijna" była już wielokrotnie ekranizowana. Przypomnijmy, że w czerwcu nową adaptację zapowiedziała także wytwórnia Warner Bros. Za realizację tego projektu ma odpowiadać Robert Eggers
, który do roli Scrooge'a wybrał swojego etatowego współpracownika, Willema Dafoe
. Johnny Depp
to jeden z bardziej kasowych aktorów w historii kina. Filmy z jego udziałem zarobiły w kinach blisko 11 miliardów dolarów. Do najbardziej znanych tytułów w filmografii gwiazdy należą seria "Piraci z Karaibów
", "Edward Nożycoręki
", "Alicja w krainie czarów
", "Charlie i Fabryka Czekolady
", "Donnie Brasco
", "Blow
" oraz "Co gryzie Gilberta Grape'a
".
Jak wyglądały aktorskie początki Johnny'ego Deppa?