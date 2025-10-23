Newsy Jesień pod znakiem dobrego kina w Polsat Box Go
Mamy dla Was nową porcję gorących filmowych propozycji w Polsat Box Go, które idealnie sprawdzą się w chłodne jesienne wieczory. Na naszej liście znalazł się młodzieżowy romans będący nowoczesnym odczytaniem "Romea i Julii", kryminał i dramat przygodowy z gwiazdorskimi obsadami, hit zeszłorocznego festiwalu w Cannes, wreszcie - last but not least - kolekcja filmów legendarnego reżysera. Udanych seansów!   

Wyczekiwany od dawna nowy film Krzysztofa Skoniecznego, reżysera kultowego "Ślepnąc od świateł". "Wrooklyn Zoo" to osobista, chwilami mocno autobiograficzna wyprawa do czasów młodości spędzonej przez artystę we Wrocławiu na przełomie wieków. To również wariacja na temat "Romea i Julii", w której miłość silniejsza niż śmierć łączy wrażliwego skejta Kosę i utalentowaną wokalnie Romkę Zorę. Skonieczny raz jeszcze serwuje widowni oszałamiającą audiowizualną ucztę, w której znalazło się miejsce zarówno na romans, historię inicjacyjną jak i brutalne kino sensacyjne. Pisząc o "Wrooklyn Zoo", nie sposób nie wspomnieć również o fantastycznej roli Jana Frycza, który wcielił się w dziadka głównego bohatera. Wybitny aktor powinien jak najczęściej występować u Skoniecznego. Ich spotkania na planach zawsze owocują ekscytującymi rezultatami.
 


Najbardziej zaskakujący film w dotychczasowej karierze Darrena Aronofsky'ego. Reżyser kojarzony dotąd z depresyjnymi dramatami oraz mrocznymi thrillerami psychologicznymi nakręcił kino sensacyjne z elementami czarnej komedii. Bliżej mu zdecydowanie "Przekrętu" aniżeli "Czarnego łabędzia". Tytułowy "Złodziej z przypadku" to zmagający się z demonami przeszłości nowojorski barman, który niespodziewanie wikła się w krwawą kryminalną intrygę z udziałem rywalizujących gangów, skorumpowanych stróży prawa oraz pewnego niesfornego kota. Główną rolę gra wschodząca gwiazda fabryki snów, Austin Butler (nominacja do Oscara za "Elvisa"). Partnerują mu Zoë Kravitz, Matt Smith oraz Bad Bunny oraz Regina King.



"Eden" to nowe dzieło legendarnego hollywoodzkiego reżysera Rona Howarda, w którego CV znajdziemy takie klasyki srebrnego ekranu jak "Piękny umysł", "Apollo 13", "Willow" i "Frost/Nixon". Twórcy raz jeszcze udało się zebrać na planie imponującą obsadę: Jude'a Lawa, Anę de Armas, Sydney Sweeney, Vanessę Kirby i Daniela Brühla. Film opowiada prawdziwą historię grupy Europejczyków, którzy trafiają na bezludną wyspę w poszukiwaniu szansy na nowy początek. Niestety, wymarzony raj szybko zmienia się w piekło. Między mieszkańcami wywiązuje się walka o władzę, która prowadzi do zdrady, przemocy i rozlewu krwi.



"Bird" miał światową premierę na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Cannes, gdzie rywalizował o Złotą Palmę. Od tamtej pory film Andrei Arnold ("Fish Tank", "American Honey"), do którego muzykę skomponował kultowy producent Burial, zdobył m.in. dwie nominacje do Europejskich Nagród Filmowych, a także siedem nominacji do BIFA. Historia wyobcowanej 12-latki wyruszającej na wakacyjną włóczęgę w towarzystwie tytułowego nieznajomego to - jak reklamuje polski dystrybutor - czuły portret dojrzewania w nieprzyjaznym świecie, a także pełna buntowniczej energii, pulsująca muzyką opowieść o kruchej sile młodości. "Bird" - do znalezienia w Polsat Box Go w sekcji "Klub konesera" - to idealna propozycja dla widzów szukających w kinie poezji i młodzieńczej wrażliwości.
  



W oczekiwaniu na dziesiąty i rzekomo ostatni film Quentina Tarantino warto odświeżyć sobie jego wcześniejsze dzieła. Twórczość amerykańskiego reżysera to jedyny w swoim rodzaju koktajl czarnego humoru, przemocy, popkulturowych nawiązań oraz inteligentnej zabawy konwencjami: od dramatu gangsterskiego przez western po kino eksploatacji. Tarantino przypomina didżeja, który na bazie sampli z zapomnianych płyt tworzy nowe przebojowe melodie. Jego filmy to zarazem gratka dla wytrawnych kinomanów, którzy lubują się w wynajdywaniu cytatów oraz mrugnięć okiem jak i świetna rozrywka dla szerokiej publiczności. Jeśli nie wierzycie, obejrzyjcie  w Polsat Box Go "Wściekłe psy", "Jackie Brown", "Kill Bill", "Death Proof", "Django", "Nienawistną ósemkę" oraz "Pewnego razu... w Hollywood". Kino Tarantino to w zasadzie oddzielny gatunek filmowy.  

