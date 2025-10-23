Jesień pod znakiem dobrego kina w Polsat Box Go

Mamy dla Was nową porcję gorących filmowych propozycji w Polsat Box Go, które idealnie sprawdzą się w chłodne jesienne wieczory. Na naszej liście znalazł się młodzieżowy romans będący nowoczesnym odczytaniem "Romea i Julii", kryminał i dramat przygodowy z gwiazdorskimi obsadami, hit zeszłorocznego festiwalu w Cannes, wreszcie - last but not least - kolekcja filmów legendarnego reżysera. Udanych seansów!
W oczekiwaniu na dziesiąty i rzekomo ostatni film Quentina Tarantino
warto odświeżyć sobie jego wcześniejsze dzieła
. Twórczość amerykańskiego reżysera to jedyny w swoim rodzaju koktajl czarnego humoru, przemocy, popkulturowych nawiązań oraz inteligentnej zabawy konwencjami: od dramatu gangsterskiego przez western po kino eksploatacji. Tarantino
przypomina didżeja, który na bazie sampli z zapomnianych płyt tworzy nowe przebojowe melodie. Jego filmy to zarazem gratka dla wytrawnych kinomanów, którzy lubują się w wynajdywaniu cytatów oraz mrugnięć okiem jak i świetna rozrywka dla szerokiej publiczności. Jeśli nie wierzycie, obejrzyjcie w Polsat Box Go
"Wściekłe psy
", "Jackie Brown
", "Kill Bill
", "Death Proof
", "Django
", "Nienawistną ósemkę
" oraz "Pewnego razu... w Hollywood
". Kino Tarantino
to w zasadzie oddzielny gatunek filmowy.
