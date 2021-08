"Teściowie" za miesiąc w kinach. Zobacz plakat artystyczny

"Boże święty. Tyle się wszystkiego pomarnuje" – zamartwia się teść Tadeusz na zapleczu sali weselnej. Jedno jest pewne – główni bohaterowie komedii " Teściowie " nie zmarnują okazji, by po odwołanym ślubie swoich dzieci wyjaśnić sobie parę spraw. Bez ogródek i nie bacząc na zachowanie pozorów – jak to w rodzinie, którą prawie zostali. " Teściowie " z Mają Ostaszewską Adamem Woronowiczem w kinach już za miesiąc. Dziś prezentujemy plakat artystyczny.Autorem plakatu artystycznego jest Plakiat Maks Bereski. Za sesję zdjęciową bohaterów odpowiadała Gosia Turczyńska.Już za kilka dni odbędzie się prezentacja filmu " Teściowie " w ramach Polish Days, wydarzenia branżowego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu.Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego ( Maja Ostaszewska Marcin Dorociński ) i panny młodej ( Izabela Kuna Adam Woronowicz ) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba... A tymczasem wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.Premiera: 10 września 2021.