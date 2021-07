Dorociński i spółka na plakacie komedii "Teściowie"

Jak dogadaliby się wasi teściowie w podbramkowej sytuacji? Gdy spadają maski i na jaw wychodzi to, co naprawdę myślimy? Właśnie taką konfrontację pokażą Maja Ostaszewska Adam Woronowicz w komedii " Teściowie ". Zobaczcie plakat filmu oraz pierwsze zdjęcia.Autorką sesji plakatowej jest Gosia Turczyńska. Plakat zaprojektował Mariusz Mrotek według konceptu reżysera Kuby Michalczuka Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego ( Maja Ostaszewska Marcin Dorociński ) i panny młodej ( Izabela Kuna Adam Woronowicz ) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary. Teściowie " trafią do kin 10 września.