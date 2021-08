Nieromantyczna komedia roku? Zobacz nowy zwiastun "Teściów"

Już 10 września na ekranach kin zadebiutuje komedia " Teściowie " z Mają Ostaszewską Adamem Woronowiczem w rolach głównych. Zobaczcie nowy zwiastun filmu.Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego i panny młodej początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamienią się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.