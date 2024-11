Wybieramy najlepsze role Marcina Dorocińskiego

Sport potrafi zrównywać szanse, nie ogląda się na pochodzenie czy zaplecze finansowe. Uprawiający go stają do walki, bo pragną czegoś więcej. Łączy tylko jedno, wspólny cel – wola zwycięstwa. Oczywiście to tylko założenia. Jednak wystarczają, żeby stworzyć dobre widowisko. " Boisko bezdomnych Kasi Adamik jest przecież podnoszącym na duchu filmem obyczajowym o ludziach, którzy przegrali perspektywy na dobre życie, a piłkarski turniej daje im szanse na rewanż. Dorociński wciela się w trenera drużyny, niespełniony talent, który przez kontuzję nie zarobił milionów i dziś mieszka na Dworcu Centralnym w Warszawie. Razem z poznaną tam grupą mężczyzn dzielących z nim życiowy kryzys postanawia wystawić drużynę do mistrzostw świata bezdomnych. Jako Jacek Mróz aktor przedstawia głęboki portret człowieka zniszczonego przez swoje niepowodzenia.