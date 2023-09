"Teściowie 2" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City!

"Teściowie 2" - o czym jest film?

Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Wrześniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W konkursie głównym Panie powalczą m.in. o bilety do Parku Wodnego Suntago. 7 września o 19:30 Cinema City wyświetli przedpremierowo polską komedię „Teściowie 2". Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. " Teściowie 2 " to kontynuacja świetnie przyjętego zarówno przez widzów jak i krytyków komediowego hitu " Teściowie ".Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy polskiego kina jak: Izabela Kuna Eryk Kulm , czy Andrzej Zieliński