"The Crown" - sezon 6: Netflix pokazał zwiastun finałowych odcinków. Premiera w grudniu

"The Crown": 6. sezon, część II - zwiastun

"The Crown" - 6. sezon - fabuła finałowych odcinków

Wciąż nie mogąc pogodzić się ze śmiercią matki, książę William powraca do Eton, gdzie ląduje w centrum zainteresowania młodych fanek poruszonych jego niełatwą sytuacją. Trudności w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości prowadzą do napięć w relacjach z rodziną, która równocześnie stara się wspierać młodego dziedzica w odnalezieniu swojej własnej ścieżki w meandrach mechanizmów rządzących światem wokół niego.Książę William kontynuuje swoją edukację na Uniwersytecie St. Andrew, a jego konflikt pomiędzy prywatnym życiem, a rolą urzędnika państwowego trwa. William próbuje odnaleźć równowagę pomiędzy studiami, a ograniczeniami związanymi ze swoim stanowiskiem i stałą obecnością zastępów ochroniarzy. Jego wytrwałość jest wystawiona na próbę, gdy zakochuje się w jednej z najbardziej pożądanych studentek na kampusie: Kate Middleton.Księżniczka Małgorzata doznaje udaru, co zmuszą ją do wprowadzenia drastycznych zmian w swoim dotychczasowym stylu życia. W miarę pogarszania się jej zdrowia, myśli powracają do pewnego sekretnego wieczoru spędzonego z siostrą podczas największej imprezy w historii: Dnia Zwycięstwa w Europie, 8 maja 1945 roku. Wspomnienia tamtej pamiętnej nocy, dzięki którym poznała siostrę od innej strony, przynoszą jej radość w ostatnich dniach życia.Śmierć siostry oraz matki, Złoty Jubileusz panowania oraz zatwierdzenie małżeństwa księcia Karola i Camilli skłaniają królową do refleksji nad istotą swojej roli, a w ostateczności też nad swoim dziedzictwem. Zbliżająca się dziewiąta dekada jej życia zmusza Elżbietę do głębokich przemyśleń i rozważań, co jest najlepsze dla przyszłości monarchii.Od momentu pojawienia się w serwisie w 2016 roku, serialzostał wielokrotnie wyróżniony - zdobył 27 nominacji do nagrody BAFTA, 19 nominacji do Złotego Globu (w tym 7 zwycięstw), 69 nominacji do nagrody Emmy w 5 sezonach (z 21 zwycięstwami w 4 sezonach) i nie tylko.