Najlepsze filmy i seriale o królowych i królach. Top 13 produkcji, które warto obejrzeć

Serial " The Crown " prowadzi swoją fabułę przez kolejne lata od przejęcia brytyjskiego tronu przez Elżbietę II. Królowa musi poradzić sobie z rozpadem imperium, kolejnymi problemami wewnątrz rodziny, tak przyziemnymi, jak zdrady, romanse i kłótnie. Twórcy serialu powierzyli główną rolę aż trzem aktorkom, które po kolei wcielały się we władczynię na różnych etapach życia. Współczesne telewizyjne produkcje dają możliwości na opowiedzenie wielowątkowych i wieloletnich opowieści, które oddziałują na postrzeganie królów i królowych jako ludzi w wysokich wieżach zajętych swoimi problemami. Taką postacią może być Maria Stuart, Elżbieta II czy kolejni królowie i królowe z całego pocztu monarchów w historii Europy i świata. To właśnie w brytyjską tożsamość wpisana jest postać władcy. " The Crown " z powstałych na ten temat filmów i seriali najlepiej oddało tą niecodzienną (przynajmniej we współczesnej Europie) relację rozciągniętą na wieki.