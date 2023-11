Oto William, Kate i Harry w finałowych odcinkach "The Crown". Zobaczcie pierwsze zdjęcia

Tak zapowiada się finał "The Crown"

"The Crown" - zwiastun 6. sezonu

O czym opowiedzą ostatnie odcinki "The Crown"?

W przeciwieństwie do pierwszej połowy sezonu szóstego akcja ostatniego rozdziału będzie rozgrywała się na przestrzeni kilku lat - aż do początków związku między Williamem a Kate Middleton.W finałowym sezonie Książę William (Ed McVey) próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową ( Imelda Staunton ) do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola ( Dominic West ) i Camilli ( Olivia Williams ) oraz związkiem Williama i Kate (Meg Bellamy), który zapowiada się niczym opowieść z bajki.