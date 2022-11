Netflix: polski Top 10 tygodnia – sezon na Brytyjczyków

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 7-13.11.2022

10 Ostra noc Rough Night 2017 41 min. 5,3 32 179 ocen społeczności 7 948 chce zobaczyć Komedia Scarlett Johansson Jillian Bell Pięć przyjaciółek ze studiów wyjeżdża na weekend pełen alkoholu, słońca i rozpusty. Gdy jednak pojawia się pierwsza krew, impreza robi się znacznie mniej wesoła.

9 Poza wszechświat Depois do Universo 2022 6 min. 6,5 902 oceny społeczności 143 chce zobaczyć Melodramat Henry Zaga João Miguel Nowy dramat romantyczny opowiada o utalentowanej pianistce Ninie ( Giulia Be ) zmagającej się z toczniem rumieniowatym – chorobą autoimmunologiczną, która zaatakowała jej nerkę, choć mogła też uderzyć w inną część ciała. Ku swojemu zaskoczeniu dziewczyna nawiązuje mocną więź z Gabrielem ( Henry Zaga ), jednym z opiekujących się nią lekarzy. Młody doktor pomaga jej stanąć na nogi i przezwyciężyć obawy związane z występem w São Paulo w towarzystwie wielkiej orkiestry.

8 Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,4 10 602 oceny społeczności 3 215 chce zobaczyć Dramat Jessica Chastain Eddie Redmayne Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

7 Przejęcie The Takeover 2022 28 min. 5,1 1 043 oceny społeczności 79 chce zobaczyć Sensacyjny Thriller Akcja Holly Mae Brood Geza Weisz Gdy etyczna hakerka Mel Bandison udaremnia wyciek danych z ultranowoczesnego, autonomicznego autobusu, przypadkowo neutralizuje międzynarodową siatkę przestępczą. Jej życie zostaje nagle wywrócone do góry nogami, gdy zostaje wrobiona w morderstwo, którego nie popełniła. Ścigana przez przestępców i Interopol Mel ucieka przez miasto, w którym na każdym rogu zainstalowana jest kamera. Ukrywa się z pomocą Thomasa Deena, z którym spotkała się raz na randce w ciemno i który przypadkowo zostaje wciągnięty w pościg. Chcąc udowodnić swoją niewinność, Mel poszukuje dawnego mentora Buddy’ego Benschopa.

6 Złodziej życia Taking Lives 2004 43 min. 7,1 54 933 oceny społeczności 14 976 chce zobaczyć Kryminał Thriller Angelina Jolie Ethan Hawke Profilerka FBI Illeana Scott zostaje zatrudniona przez policję do pomocy w desperackich poszukiwaniach seryjnego mordercy, który przybiera tożsamość swoich ofiar.

1 Enola Holmes 2 2022 9 min. 6,5 10 305 ocen społeczności 2 250 chce zobaczyć Kryminał Przygodowy Millie Bobby Brown Henry Cavill Po rozwiązaniu pierwszej sprawy Enola Homes ( Millie Bobby Brown ) idzie w ślady swojego słynnego brata Sherlocka ( Henry Cavill ) i otwiera własną agencję... by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia. Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony – od niepokojących londyńskich fabryk przez kolorowe sale koncertowe po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół – w tym samego Sherlocka – by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej!

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 7-13.11.2022

10 Psi patrol PAW Patrol 2013 - 22 min. 6,2 962 oceny społeczności 76 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Devan Cohen Mateusz Ceran (Sezon 5) Ryder i jego nieustraszona psia ekipa powracają z misją robienia dobrych uczynków. Tym razem ratują tajemniczą istotę i pomagają zagubionemu strusiowi wrócić do domu.

8 Warrior Nun 2020 - 43 min. 6,3 5 315 ocen społeczności 1 420 chce zobaczyć Fantasy Alba Baptista Toya Turner (Sezon 2) Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.

7 Od zera From Scratch 2022 - 54 min. 7,6 2 114 ocen społeczności 1 065 chce zobaczyć Melodramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea (Sezon 1) Oparty na pamiętniku z listy bestsellerów New York Timesa serial " Od zera " opowiada historię Afroamerykanki, która podczas studiów we Florencji zakochuje się w sycylijskim szefie kuchni i próbuje zbudować z nim wspólne życie w Los Angeles, mieszając dwie z pozoru przeciwstawne kultury. Gdy u jej męża lekarz nieoczekiwanie diagnozuje raka, Amy zostaje jego opiekunką i ogniwem łączącym dwie bardzo różne rodziny, tworząc dla siebie i swojej córki nową patchworkową wspólnotę, w której znajdą ukojenie po jego śmierci.

6 Obserwator The Watcher 2022 48 min. 6,5 15 867 ocen społeczności 3 498 chce zobaczyć Thriller Naomi Watts Bobby Cannavale (Sezon 1) Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie "Obserwatorem", to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial inspirowany prawdziwą historią sławetnego "Watcher House" w New Jersey.

5 Wielka woda 2022 - 44 min. 7,6 48 826 ocen społeczności 7 506 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt (Miniserial) Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem ( Tomasz Schuchardt ), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer ( Agnieszka Żulewska ), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz ( Ireneusz Czop ) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

2 Turbulencje Manifest 2018 - 2023 43 min. 6,7 7 047 ocen społeczności 4 227 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 4) Dwa lata po tym, jak brutalne morderstwo Grace wywróciło życie ich wszystkich do góry nogami, rodzina Stone’ów nadal nie może się pozbierać. Zdruzgotany Ben wciąż opłakuje żonę i szuka porwanej córki. Pogrążony w żalu rezygnuje z roli współkapitana łodzi ratunkowej, zostawiając Michaelę samą na posterunku. Dowodzenie łodzią w pojedynkę to zadanie prawie niemożliwe, ponieważ każdy ruch pasażerów jest teraz monitorowany przez rządowy rejestr. Data zgonu zbliża się wielkimi krokami, a pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Pojawia się tajemniczy pasażer z paczką dla Cala, która zmienia wszystko, co wiedzą o locie 828 i okazuje się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań. Widzów czeka kolejna niezwykła, zagmatwana i bardzo wzruszająca podróż.

1 The Crown 2016 - 52 min. 8,2 86 311 ocen społeczności 30 095 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Claire Foy Matt Smith (Sezon 5) Saga o życiu rodziny królewskiej przenosi się do lat 80. i 90. Burzliwe dzieje związku księżnej Diany i księcia Karola rozgrywają się wokół 40. rocznicy objęcia tronu przez królową. W roli monarchini Imelda Staunton

Zwiastun serialu "The Crown"

Na szczytach zestawień królują Brytyjczycy. " Enola Holmes 2 ", kontynuacja hitowej produkcji Netfliksa z 2020 roku, od pierwszego tygodnia wyświetlania zameldowała się na szczytach list najpopularniejszych filmów z całego świata, również w naszych kraju. W kolejnym tygodniu kontynuuje swoją dobrą passę, wyprzedzając choćby " Niezapomniane święta " z Lindsay Lohan w roli głównej. Podobne triumfy są na koncie serialu " The Crown ", który wyprzedził czwarty sezon " Turbulencji " i także uplasował się na samej górze rankingu. W zestawieniach nie zabrakło i naszych rodzimych produkcji, nieschodzących z top 10 od wielu tygodni. Poniżej przekonajcie się, jakie tytuły w ubiegłym tygodniu gościły na ekranach subskrybentów Netfliksa w Polsce.