"To jest wojna". Nowojorskie studio kupuje prawa do książki o strajkach kobiet

Książka Klementyny Suchanow podstawą serialu. Co o nim wiemy?

Getty Images © SOPA Images

28 października 2020 roku. Klementyna Suchanow w trakcie protestu przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego w Polsce

Kim jest Klementyna Suchanow?

Projekt nie ma jeszcze tytułu. Ma on pokazać przemianę Klementyny Suchanow z pisarki w aktywistkę. Reportaż "To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze" został wydany w 2020 roku nakładem wydawnictwa Agora. W oficjalnym opisie czytamy:Klementyna Suchanow to polska autorka, tłumaczka i aktywistka działająca przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Współorganizowała głośne protesty, m.in. przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego czy niezależności sądownictwa.