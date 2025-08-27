Nowy spin-off "Wiedźmina" to "katastrofa". Projekt zostanie skasowany?

Jeśli ktokolwiek czekał jeszcze na spin-off serialowego "Wiedźmina" zatytułowany "The Rats", portal Comic Book Movie studzi dziś resztki pozostałego entuzjazmu. Dziennikarze donoszą, że serial osadzony w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego jest "katastrofą", a jego dalsze losy przestały być jakkolwiek jasne.
Co dzieje się z serialem "The Rats"?
Zdjęcia do "The Rats" zostały przerwane dwa lata temu i nic nie zapowiada, że efekty tej pracy będzie nam dane zobaczyć we wcześniej planowanej formie. Powodem miały okazać się gigantyczne problemy na planie – anonimowi informatorzy potwierdzili serwisowi Redanian Intelligence że "za kulisami panowała katastrofa", a także, że "wszystko, co mogło, poszło nie tak". Do dziennikarzy dotarły także głosy, że nakręcony na potrzeby spin-offu materiał jest gorszy nawet od "Rodowodu krwi
" – jedynej dotąd aktorskiej produkcji uzupełniającej historię serialowego "Wiedźmina
".
Informacje te nie powinny być szczególnym zaskoczeniem dla obserwatorów Netfliksowego uniwersum zbudowanego wokół Geralta z Rivii
. Wcześniej mówiło się, że zakończone dwa lata temu zdjęcia do "The Rats" zostały brutalnie przerwane przed czasem – z planowanego półrocznego okresu zdjęciowego uchowały się jedynie dwa miesiące. Dziennikarze informowali wówczas, że decyzja została podjęta przez kierownictwo Netflixa po zapoznaniu się ze zrealizowanym dotychczas materiałem, niespełniającym postawionych przed nim oczekiwań. Dalsze prace post-produkcyjne zostały z kolei prawdopodobnie wstrzymane po katastrofie "Rodowodu krwi
" i spadających wynikach oglądalności głównej wiedźmińskiej serii.
W tej chwili dalsza praca nad "The Rats" może okazać się dla platformy zwyczajnie nieopłacalna – tym bardziej, że "Wiedźmin
" ma zakończyć się już na 5. sezonie, a studio nie planuje na tę chwilę realizacji kolejnych aktorskich produkcji osadzonych w tym świecie. Spin-off miał opowiadać historię grupy, którą Ciri poznaje wraz z końcem 3. sezonu głównej serii. W oficjalnym opisie fabuły mogliśmy przeczytać, że w "The Rats" szóstka nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje kryminalne umiejętności, aby zaplanować największy skok w swojej karierze – przeciwko najgroźniejszej organizacji przestępczej w królestwie
.
Produkcja miała także ogłoszoną obsadę oraz twórców, a plany zakładały, że "The Rats" będzie zamkniętą w jednym sezonie opowieścią rozciągniętą na 6-8 odcinków rozrywki. Jak jednak donosi Comic Book Movie, w tej chwili nie wiadomo, czy widzowie Netflixa kiedykolwiek będą mieli okazję zobaczyć ten materiał na własne oczy. Jedna z plotek mówi, że nakręcone na potrzeby "The Rats" sceny mogą posłużyć jako retrospekcje w 4. sezonie "Wiedźmina
". Jego premiera wciąż planowana jest na 2025 rok, choć streamingowy gigant do dziś nie podzielił się z tej okazji choćby jednym materiałem promocyjnym.
"Wiedźmin" – zwiastun II części 3. sezonu