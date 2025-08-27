Newsy Filmy Denzel Washington nie ogląda filmów. "Jestem znudzony"
Denzel Washington nie ogląda filmów. "Jestem znudzony"

Denzel Washington nie ogląda filmów. &quot;Jestem znudzony&quot;
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Wydaje się wam, że praca w przemyśle filmowym wiąże się z miłością do kina? Jak widać, nie zawsze. Denzel Washington podzielił się ostatnio wyznaniem, które z pewnością zaskoczy jego fanów.

Denzel Washington w filmie "Od góry do dołu"

Denzel Washington nie ogląda już filmów


Denzel Washington promuje aktualnie swój nowy film – będący remakiem "Nieba i piekła" Akiry Kurosawy thriller "Od góry do dołu". Podczas przeprowadzonego dla magazynu GQ wywiadu, w którym uczestniczyli też A$AP Rocky i reżyser Spike Lee, aktor powiedział:

Nie oglądam filmów, naprawdę. Jestem z wami szczery! Nie oglądam filmów. Nie chodzę do kina. Jestem zmęczony filmami.

Kiedy Lee zapytał go, ile filmów zrealizował, odpowiedział: 

Za dużo. Myślę, że jakieś 50.

Ostatnie role Denzela Washingtona


W ostatnich latach Denzel Washington wystąpił w "Tragedii Makbeta" Joela Coena, "Małych rzeczach" Johna Lee Hancocka, "Bez litości 3" Antoine'a Fuqua i "Gladiatorze II" Ridleya Scotta. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. kryminał "Here Comes the Flood".

Zobacz zwiastun "Od góry do dołu"


Aktualnie filmografię Denzela Washingtona zamyka "Od góry do dołu". Aktor wciela się w nim we wpływowego potentata muzycznego, który staje przed moralnym dylematem. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Zobaczcie jego zwiastun: 



"Od góry do dołu" to piąty wspólny projekt Washingtona i Lee. Wcześniej nakręcili razem "Czarny blues" (1990), "Malcolma X" (1992), "Grę o honor" (1998), i "Plan doskonały" (2006).

