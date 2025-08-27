Denzel Washington nie ogląda filmów. "Jestem znudzony"

Wydaje się wam, że praca w przemyśle filmowym wiąże się z miłością do kina? Jak widać, nie zawsze. Denzel Washington podzielił się ostatnio wyznaniem, które z pewnością zaskoczy jego fanów.
Denzel Washington w filmie "Od góry do dołu"
Denzel Washington nie ogląda już filmówDenzel Washington
promuje aktualnie swój nowy film – będący remakiem "Nieba i piekła
" Akiry Kurosawy
thriller "Od góry do dołu
". Podczas przeprowadzonego dla magazynu GQ wywiadu, w którym uczestniczyli też A$AP Rocky
i reżyser Spike Lee
, aktor powiedział: Nie oglądam filmów, naprawdę. Jestem z wami szczery! Nie oglądam filmów. Nie chodzę do kina. Jestem zmęczony filmami.
Kiedy Lee
zapytał go, ile filmów zrealizował, odpowiedział: Za dużo. Myślę, że jakieś 50.
Ostatnie role Denzela Washingtona
W ostatnich latach Denzel Washington
wystąpił w "Tragedii Makbeta
" Joela Coena
, "Małych rzeczach
" Johna Lee Hancocka
, "Bez litości 3
" Antoine'a Fuqua
i "Gladiatorze II
" Ridleya Scotta
. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. kryminał "Here Comes the Flood".
Zobacz zwiastun "Od góry do dołu"
Aktualnie filmografię Denzela Washingtona
zamyka "Od góry do dołu
". Aktor wciela się w nim we wpływowego potentata muzycznego, który staje przed moralnym dylematem. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Zobaczcie jego zwiastun:
"Od góry do dołu
" to piąty wspólny projekt Washingtona
i Lee
. Wcześniej nakręcili razem "Czarny blues
" (1990), "Malcolma X
" (1992), "Grę o honor
" (1998), i "Plan doskonały
" (2006).