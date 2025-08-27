"Nieustraszony" w drodze do kin. Twórcy Cobra Kai dowiozą?

Pamiętacie "Nieustraszonego"? Jak informuje The Hollywood Reporter, telewizyjny hit lat 80. zmierza na ekrany w odświeżonej wersji. Za projekt odpowiadają twórcy, którzy mają już doświadczenie w reanimacji klasyków sprzed lat.
"Nieustraszony" w drodze do kin. Co wiemy o projekcie?
Trwają prace nad filmową wersją "Nieustraszonego
". Swój udział negocjują Jon Hurwitz
, Hayden Schlossberg
i Josh Heald
, czyli twórcy serialu "Cobra Kai
". Trio miałoby napisać scenariusz i wyprodukować film, Hurwitz
i Schlossberg
typowani są też na reżyserów. Rozmowy są na wczesnym etapie. Projekt powstaje dla studia Universal.
Bohaterem oryginału, emitowanego na antenie NBC w latach 1982–1986, był grany przez Davida Hasselhoffa
Michael Knight – walczący z przestępcami w imieniu agencji FLAG (Fundation for Law and Government). Partnerował mu KITT – sterowany przez sztuczną inteligencję supersamochód.
Według źródeł, na które powołuje się The Hollywood Reporter, prace nad filmowym "Nieustraszonym
" trwają już od jakiegoś czasu. Powstał nawet scenariusz autorstwa Kevina Burrowsa
i Matta Midera
, ale najwyraźniej nie spełnił on oczekiwań studia.
Zobacz zwiastun finałowego sezonu "Cobra Kai"
Ostatnia część finałowego sezonu "Cobra Kai
", czyli serialowego requela "Karate Kid
", trafił na Netflix na początku tego roku. Przypominamy jego zwiastun:
Turniej Sekai Taikai zakończył się w szokujący sposób. Teraz Miyagi-Do i Cobra Kai muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie patrząc w niepewną przyszłość, na macie i poza nią. Czas na kulminację historii, którą zapoczątkował legendarny turniej karate w 1984 roku.