Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity

Niemiecki dramat "Pragnę tylko ciebie" okazał się niespodziewanym zwycięzcą tygodnia w Polsce. Produkcja zza naszej zachodniej granicy przez ostatnie siedem dni podbiła listę filmów, detronizując rodzimy hit "Piep*zyć Mickiewicza 2" czy międzynarodowego rekordzistę "K-popowe łowczynie demonów". Mniej niespodzianek przyniosło za to zestawienie seriali. Tu prym nadal wiedzie drugi sezon "Wednesday", za którym podąża nowa brytyjska propozycja, polityczny thriller "Wybór". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!
Jesse Freeman (Michael Jai White) jest byłym oficerem sił specjalnych i ekspertem od materiałów wybuchowych, który obecnie pracuje na stałe jako ochroniarz na najnowocześniejszej arenie do koszykówki. Kłopoty zaczynają się, gdy podczas otwarcia obiektu właściciel zespołu i córka Jessego zostają uprowadzeni przez terrorystów znających się na technologii. Mierząc się z upływającym czasem i niemożliwymi do przezwyciężenia przeciwnościami Jesse musi uratować nie tylko tych dwoje, ale i całą rzeszę fanów w tym mocno naładowanym akcją thrillerze.
Bea i Ben byli kiedyś na randce, ale w wyniku nieporozumienia zrazili się do siebie nawzajem. Tak się jednak składa, że ich siostry zaczynają się ze sobą umawiać. Oboje spotykają się niebawem na weselu w Australii. Jak się zachowają?
Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.
Oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom, będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.
Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.
Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.
(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.
(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.
(Sezon 1) W piątek trzynastego w Marsylii czworo przyjaciół - Samia, Léo, David i Jess - wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić... a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat!
(Sezon 3) To kontynuacja historii, dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych sezonów. Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana. Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.
(Sezon 2) Do nadkomisarza Luizjany dołączają młodzi policjanci: Bronek Jarmoży i Paula Karmańska. Jako funkcjonariusze wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej spróbują stawić czoła przestępcom zamieszanym w handel narkotykami i mafijną wojnę.
(Miniserial) "Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"" to trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Twórcy serialu pokazują, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery i skłaniają widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana.
(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?
(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.