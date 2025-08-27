Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity

Informacja prasowa /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+18-24.08.2025-162627
Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity
Niemiecki dramat "Pragnę tylko ciebie" okazał się niespodziewanym zwycięzcą tygodnia w Polsce. Produkcja zza naszej zachodniej granicy przez ostatnie siedem dni podbiła listę filmów, detronizując rodzimy hit "Piep*zyć Mickiewicza 2" czy międzynarodowego rekordzistę "K-popowe łowczynie demonów". Mniej niespodzianek przyniosło za to zestawienie seriali. Tu prym nadal wiedzie drugi sezon "Wednesday", za którym podąża nowa brytyjska propozycja, polityczny thriller "Wybór". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 18-24.08.2025



10
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Familijny

Animacja

Kanada

USA

Familijny

Animacja

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9
plakat filmu Nagła śmierć

Nagła śmierć

Welcome to Sudden Death
2020
1h 21m

Thriller

USA

Thriller

Jesse Freeman (Michael Jai White) jest byłym oficerem sił specjalnych i ekspertem od materiałów wybuchowych, który obecnie pracuje na stałe jako ochroniarz na najnowocześniejszej arenie do koszykówki. Kłopoty zaczynają się, gdy podczas otwarcia obiektu właściciel zespołu i córka Jessego zostają uprowadzeni przez terrorystów znających się na technologii. Mierząc się z upływającym czasem i niemożliwymi do przezwyciężenia przeciwnościami Jesse musi uratować nie tylko tych dwoje, ale i całą rzeszę fanów w tym mocno naładowanym akcją thrillerze.

8
plakat filmu Miłość w Oksfordzie

Miłość w Oksfordzie

My Oxford Year
2025
1h 52m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.

7
plakat filmu Tylko nie ty

Tylko nie ty

Anyone But You
2023
1h 43m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Bea i Ben byli kiedyś na randce, ale w wyniku nieporozumienia zrazili się do siebie nawzajem. Tak się jednak składa, że ich siostry zaczynają się ze sobą umawiać. Oboje spotykają się niebawem na weselu w Australii. Jak się zachowają?

6
plakat filmu Furiosa: Saga Mad Max

Furiosa: Saga Mad Max

Furiosa: A Mad Max Saga
2024
2h 28m

Sensacyjny

Sci-Fi

Australia

USA

Sensacyjny

Sci-Fi

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

5
plakat filmu Zawsze przychodzi noc

Zawsze przychodzi noc

Night Always Comes
2025
1h 50m

Dramat

Thriller

USA

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom, będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.

4
plakat filmu Porzucony

Porzucony

Metruk Adam
2025
1h 31m

Dramat

Turcja

Dramat

Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

3
plakat filmu Piep*zyć Mickiewicza 2

Piep*zyć Mickiewicza 2

2025
1h 42m

Obyczajowy

Polska

Obyczajowy

Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 18-24.08.2025



10
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

9
plakat filmu Dzikość

Dzikość

Untamed
2025 -
48m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

8
plakat filmu Młodzi milionerzy

Młodzi milionerzy

Young Millionaires
2025 -
32m

Dramat

Komedia

Dla młodzieży

Francja

Dramat

Komedia

Dla młodzieży

(Sezon 1) W piątek trzynastego w Marsylii czworo przyjaciół - Samia, Léo, David i Jess - wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić... a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat!

7
plakat filmu Krew z krwi

Krew z krwi

2012 -
49m

Kryminał

Sensacyjny

Polska

Kryminał

Sensacyjny

(Sezon 3) To kontynuacja historii, dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych sezonów. Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana. Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.

6
plakat filmu Krucjata

Krucjata

2022 -
45m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 2) Do nadkomisarza Luizjany dołączają młodzi policjanci: Bronek Jarmoży i Paula Karmańska. Jako funkcjonariusze wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej spróbują stawić czoła przestępcom zamieszanym w handel narkotykami i mafijną wojnę.

5
plakat filmu Waga prawdy: Kulisy programu

Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser
2025
41m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Miniserial) "Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"" to trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Twórcy serialu pokazują, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery i skłaniają widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana.

4
plakat filmu Ubłocone

Ubłocone

En el barro
2025 -
52m

Dramat

Kryminał

Argentyna

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

3
plakat filmu Rzeki przeznaczenia

Rzeki przeznaczenia

Pssica
2025
54m

Kryminał

Thriller

Brazylia

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.

2
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Thriller

Polityczny

Dramat

Wielka Brytania

Thriller

Polityczny

Dramat

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

Recenzja serialu "Wednesday"


Powiązane artykuły Pragnę tylko ciebie

Zobacz wszystkie artykuły

Wednesday  (2022)

 Wednesday

Pragnę tylko ciebie  (2025)

 Pragnę tylko ciebie

Rodzina Addamsów  (1991)

 Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów 2  (1993)

 Rodzina Addamsów 2

Najnowsze Newsy

Seriale

Nowy spin-off "Wiedźmina" to "katastrofa". Projekt zostanie skasowany?

Filmy

Dlaczego Denzel Washington nie ogląda filmów?

2 komentarze
Seriale

""Harry Potter": Niech młodzi aktorzy unikają social mediów – mówi Sophie Turner

2 komentarze
Filmy

Ruszyły zdjęcia do kaszubskiego folk-horroru. W obsadzie Magdalena Boczarska

7 komentarzy
Seriale

Twórca "Historii małżeńskiej" nakręci swój pierwszy serial?

Inne Filmy

Woody Allen broni swojego występu na festiwalu w Moskwie

37 komentarzy
VOD Filmy

Oto nowy rekordzista wszech czasów. Netflix już szykuje sequel?

7 komentarzy